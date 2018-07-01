В Україні невідомі погрожують вбити дітей-заручників: СБУ перевіряє інформацію
У неділю, 1 липня, на адресу СБУ та поліції надійшов анонімний лист із погрозою здійснити убивства дітей, які, нібито, перебувають у заручниках. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що зловмисник погрожує скоїти злочин у разі несплати йому 350 тисяч доларів.
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Водночас правоохоронці перевіряють версію щодо можливих шахрайських дій, адже надісланий анонімом список дітей міститься на офіційному сайті "Служби розшуку дітей". Двох із цих дітей вже знайдено, факти їх викрадення підтвердження не знайшли.
Поліція відкрила справу за ознаками скоєння злочинів. Триває досудове слідство.
Джерело: 24 канал
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