У Москві чоловік захопив заручників: є поранені, відомі вимоги зловмисника

У неділю, 1 липня, у Москві чоловік захопив у заручники працівницю магазину "Діксі" на Великій Академічній вулиці.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на управління МВС Росії по Москві.

За інформацією телеканалу РЕН ТВ, заручниця є продавчинею магазину. Вона отримала ножове поранення в передпліччя.

Читайте також: Психічно неврівноважений чоловік взяв заручницю на Одещині: КОРД провів спецоперацію

Зловмисник відмовився спілкуватися з працівниками психіатричної бригади. При цьому чоловік заявив, що вестиме переговори з поліцією. Крім того, зловмисник зажадав 300 тисяч рублів.

За даними Telegram-каналу Mash, чоловік взяв у заручники і кількох покупців магазину, при цьому порізавши одній із заручниць руки ножем. Також відомо, що зловмисник є п'яним і вимагає приїзду ФСБ.

Наразі місце події оточили поліція і Росгвардія.

Мужчина с ножом напал на посетителей магазина в Москве на Большой Академической улице. Кадры с места pic.twitter.com/Co42Hoph4g — Bozena (@Bozena_Grant) 1 июля 2018 г.