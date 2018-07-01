У Москві чоловік захопив заручників: є поранені, відомі вимоги зловмисника
У неділю, 1 липня, у Москві чоловік захопив у заручники працівницю магазину "Діксі" на Великій Академічній вулиці.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на управління МВС Росії по Москві.
За інформацією телеканалу РЕН ТВ, заручниця є продавчинею магазину. Вона отримала ножове поранення в передпліччя.
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Зловмисник відмовився спілкуватися з працівниками психіатричної бригади. При цьому чоловік заявив, що вестиме переговори з поліцією. Крім того, зловмисник зажадав 300 тисяч рублів.
За даними Telegram-каналу Mash, чоловік взяв у заручники і кількох покупців магазину, при цьому порізавши одній із заручниць руки ножем. Також відомо, що зловмисник є п'яним і вимагає приїзду ФСБ.
Наразі місце події оточили поліція і Росгвардія.