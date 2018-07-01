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22:30, 29 июня
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В Москве мужчина захватил заложников: есть раненые, известны требования злоумышленника

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Фото с места, где в Москве мужчина захватил заложницу
Фото с места, где в Москве мужчина захватил заложницу / Telegram-канал Mash

В воскресенье, 1 июля, в Москве мужчина захватил в заложники сотрудницу магазина "Дикси" на Большой Академической улице.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД России по Москве.

По информации телеканала РЕН ТВ, заложницей является продавщицей магазина. Она получила ножевое ранение в предплечье.

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Злоумышленник отказался общаться с работниками психиатрической бригады. При этом мужчина заявил, что будет вести переговоры с полицией. Кроме того, злоумышленник потребовал 300 тысяч рублей.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина взял в заложники и нескольких покупателей магазина, при этом порезав одной из заложниц руки ножом. Также известно, что злоумышленник пьян и требует приезда ФСБ.

Сейчас место происшествия оцепили полиция и Росгвардия.

 

Теги: Криминальные новости заложники Новости России Москва ФСБ
Источник: 24 Канал
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