В Москве мужчина захватил заложников: есть раненые, известны требования злоумышленника

В воскресенье, 1 июля, в Москве мужчина захватил в заложники сотрудницу магазина "Дикси" на Большой Академической улице.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД России по Москве.



По информации телеканала РЕН ТВ, заложницей является продавщицей магазина. Она получила ножевое ранение в предплечье.

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Злоумышленник отказался общаться с работниками психиатрической бригады. При этом мужчина заявил, что будет вести переговоры с полицией. Кроме того, злоумышленник потребовал 300 тысяч рублей.



По данным Telegram-канала Mash, мужчина взял в заложники и нескольких покупателей магазина, при этом порезав одной из заложниц руки ножом. Также известно, что злоумышленник пьян и требует приезда ФСБ.



Сейчас место происшествия оцепили полиция и Росгвардия.

Мужчина с ножом напал на посетителей магазина в Москве на Большой Академической улице. Кадры с места pic.twitter.com/Co42Hoph4g — Bozena (@Bozena_Grant) 1 июля 2018 г.