Харківські інженери розробили спеціальний трал для розмінування. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що така машина може знищити 95% усіх мін, які встановили окупанти.

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У цієї розмінувальної машини, яку спроєктували та виготовили харківські інженери, ще немає імені. Винахідники зосередилися на головному – випробуваннях та удосконаленні. Після перших виїздів на мінні поля і 300 підривів у розробку внесли 140 змін.

Під час роботи дуже багато змін було зроблено. Коли був підрив на ОЗМ, ми мали порушення гідравлічних шлангів. Це, до речі, відновлювалося за 15 – 20 хвилин. Мали порушення в трансмісії від уламків, і потім було прийнято рішення дещо змінити,

– розповів Іван Сокол, директор Харківського облдепартаменту цивільного захисту.

Трал із динамічними валами виглядає масивно. Сама машина важить 16 тонн, але виконує ювелірну роботу. Зокрема, тисне на різні типи рельєфу з різною вагою: від кроку людини до ваги броньовика. Здатна знищити 95% усіх мін, що встановили росіяни.

Харківську землю нині розміновує 8 іноземних машин. Але через велику кількість замінованого цього замало. До того ж серйозні підриви можуть відправити техніку на ремонт, а це іноді майже пів року. Вітчизняний трал продумали так, щоб він був схожий на конструктор.

Харківська машина для розмінування / 24 Канал

"Фактично трал – це повністю конструктор. Тут немає таких деталей, які можуть вивести машину з ладу. Будь-яка деталь замінюється. Якщо машина навіть розірветься, то її знову запустять на поле протягом трьох діб", – зазначив Іван Сокол.

Техніку передали саперам ДСНС для остаточних випробувань. Якщо розробка і надалі покаже себе так само вдало, її почнуть виготовляти та пустять у протимінну роботу.

Зауважимо, що кожна розмінувальна машина – це не тільки швидше очищення територій, а й безпека. У регіоні близько пів сотні людей загинули через підриви. Двісті — поранені чи скалічені. Постраждали також понад 20 саперів.

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