Є три основні умови щодо розміщення миротворців США в Україні, – Годжес
- Бен Годжес підтримує ідею розміщення миротворців у Україні, але для цього є три умови.
- Попри необхідність розміщення миротворців, лідери західних держав ще не оголосили про конкретну підготовку до цього, хоча технічна робота, можливо, вже проводиться.
Західні партнери України розглядають ймовірність відправити своїх миротворців до нашої держави. Це дуже важлива ініціатива для України, проте вона потребує продуманої організації.
Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, зазначивши, що він підтримує ідею розгортання військ на українській території. Однак є 3 умови, щоб це було можливим.
Що потрібно зробити, аби в Україні розмістили миротворці?
Бен Годжес вважає, що першою умовою, щоб Захід розмістив свої війська на території України, – є визначення конкретної місії, а саме, які завдання вони мають виконувати.
Цікаво. Закінчення війни в Україні залишається складним через відсутність згоди щодо гарантій безпеки. Британський оглядач Роджер Бойс припускає, що замість іноземних військ в Україні можуть діяти приватні військові компанії. Він наголошує, що такий план можливий лише за умови спільної рішучості західних союзників.
Друга умова – встановити правила застосування сили.
Якщо ми направляємо солдатів, то вони мають бути уповноважені відкривати вогонь у відповідь (на російську агресію – 24 Канал), без необхідності запитувати дозвіл у Брюсселя, Лондона чи Берліна. Це дуже складне питання, але воно має бути вирішене в межах будь-якого розгортання військ,
– сказав генерал-лейтенант США у відставці.
Третя умова – має бути розуміння, як миротворчі сили інтегруються в систему оборони України. Зокрема, чи вони діятимуть окремо, як ізольовані підрозділи, чи розгортатимуться як друга лінія оборони.
Повітряний простір і протиповітряна оборона мають бути інтегровані з українською системою. Це ті речі, які потрібно чітко пропрацювати,
– зауважив Бен Годжес.
Він додав, що, попри необхідність розмістити миротворчі війська на території України, лідери західних держав ще публічно не говорять про конкретну підготовку до цього. Можливо, у Франції, Великій Британії, Німеччині та США вже проробили значну частину технічної роботи, однак дипломатична частина цього процесу поки належно не опрацьована.
Що відомо про розміщення іноземних миротворців в Україні?
Не всі союзники України згідні відправляти своїх миротворців на нашу територію. Мовиться про Італію, Польщу та Румунію. Лідери цих країн стверджують, що готові підтримувати й надалі українців, проте в інший спосіб.
26 держав-союзників готові відправити до України своїх миротворців або ж постачати їм все необхідне озброєння. Це обурило Володимира Путіна, який пригрозив атакувати такі іноземні угруповання.
У Європейському Союзі підготували план розміщення миротворчих сил на території України. Перша група, ймовірно, готуватиме українських військових до бойових дій, а друга формуватиме сили стримування російських окупантів.