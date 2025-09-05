Західні партнери України розглядають ймовірність відправити своїх миротворців до нашої держави. Це дуже важлива ініціатива для України, проте вона потребує продуманої організації.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, зазначивши, що він підтримує ідею розгортання військ на українській території. Однак є 3 умови, щоб це було можливим.

Що потрібно зробити, аби в Україні розмістили миротворці?

Бен Годжес вважає, що першою умовою, щоб Захід розмістив свої війська на території України, – є визначення конкретної місії, а саме, які завдання вони мають виконувати.

Цікаво. Закінчення війни в Україні залишається складним через відсутність згоди щодо гарантій безпеки. Британський оглядач Роджер Бойс припускає, що замість іноземних військ в Україні можуть діяти приватні військові компанії. Він наголошує, що такий план можливий лише за умови спільної рішучості західних союзників.

Друга умова – встановити правила застосування сили.

Якщо ми направляємо солдатів, то вони мають бути уповноважені відкривати вогонь у відповідь (на російську агресію – 24 Канал), без необхідності запитувати дозвіл у Брюсселя, Лондона чи Берліна. Це дуже складне питання, але воно має бути вирішене в межах будь-якого розгортання військ,

– сказав генерал-лейтенант США у відставці.

Третя умова – має бути розуміння, як миротворчі сили інтегруються в систему оборони України. Зокрема, чи вони діятимуть окремо, як ізольовані підрозділи, чи розгортатимуться як друга лінія оборони.

Повітряний простір і протиповітряна оборона мають бути інтегровані з українською системою. Це ті речі, які потрібно чітко пропрацювати,

– зауважив Бен Годжес.

Він додав, що, попри необхідність розмістити миротворчі війська на території України, лідери західних держав ще публічно не говорять про конкретну підготовку до цього. Можливо, у Франції, Великій Британії, Німеччині та США вже проробили значну частину технічної роботи, однак дипломатична частина цього процесу поки належно не опрацьована.

Що відомо про розміщення іноземних миротворців в Україні?