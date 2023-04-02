США могли б розмітити ядерну зброю в Україні, – Клочок про заяви КНДР

Кім Йо Джон, сестра лідера Північної Кореї, назвала Україну країною із манією величі. Так вона відреагувала на петицію на сайті ОП із закликом розмістити ядерну зброю США на території України або створити ядерну зброю самотужки.

Про це 24 Каналу розповів Валерій Клочок – політичний експерт. За його словами, Китай не зможе створити міцний союз, якщо туди увійде Північна Корея.

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Навіщо Україні ядерна зброя

Валерій Клочок повідомив, що заява сестри Кім Чен Ина доволі дивна.

"Звісно, можна повернути нас в ракурс, як ми відмовлятися від ядерної зброї і що з'явилася ініціатива про відновлення ядерного статусу, але така ініціатива в українському суспільстві з'являється час від часу", – пояснив він.

На його думку, звісно, говорити про те, що Україна може отримати ядерний статус, можна. Втім, варто оцінювати реальність.

Це поки що нереально як мінімум у найближчій перспективі – перспектива ця обчислюється десятками років. Я не бачу зараз предмету для дискусії, щоб Україна могла отримати ядерну зброю,

– резюмував він.

Політичний експерт звернув увагу, що не варто відкидати варіант розвитку подій, коли США можуть розмістити свої ядерні боєголовки на території України, але для чого?

"Вони ж є в ЄС і по швидкості досягнуть цілей, які потрібно буде. Не треба їх переміщувати", – зазначив він.

Клочок наголосив, що так само й Путіну не треба переміщувати ядерну зброю на територію Білорусі.

Валерій Клочок пояснив, чому Північна Корея зробила гучну заяву про ядерну зброю в контексті України: дивіться відео

Чому Північна Корея у грі

Політичний експерт розповів, що зміна локації ядерного озброєння – це просто підвищення ставок геополітичного рівня.

"Заява Північної Кореї – це реально Путін попросив: "Давайте ви щось скажете і все буде окей", – зазначив він.

На його думку, ймовірно, Владімір Путін буде намагатися продовжувати свої зв'язки із Північною Кореєю для отримання військової допомоги, снарядів, можливо, броньованої техніки.

Північна Корея, так само як і Китай, це історія про радянське озброєння, яке показало невисоку ефективність на полі бою,

– повідомив він.

Клочок зосередив увагу, що союз Китаю, Ірану, Індії та Північної Кореї дуже хиткий, тому що у Китаю та Північної Кореї не найкращі взаємини. Проте, все може змінитися.

Росія прагне розмістити ядерне озброєння на території Білорусі