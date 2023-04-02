Про це 24 Каналу розповів Валерій Клочок – політичний експерт. За його словами, Китай не зможе створити міцний союз, якщо туди увійде Північна Корея.

Дивіться також Білорусь тепер – законна ціль НАТО: Жданов проаналізував звернення Лукашенка

Навіщо Україні ядерна зброя

Валерій Клочок повідомив, що заява сестри Кім Чен Ина доволі дивна.

"Звісно, можна повернути нас в ракурс, як ми відмовлятися від ядерної зброї і що з'явилася ініціатива про відновлення ядерного статусу, але така ініціатива в українському суспільстві з'являється час від часу", – пояснив він.

На його думку, звісно, говорити про те, що Україна може отримати ядерний статус, можна. Втім, варто оцінювати реальність.

Це поки що нереально як мінімум у найближчій перспективі – перспектива ця обчислюється десятками років. Я не бачу зараз предмету для дискусії, щоб Україна могла отримати ядерну зброю,

– резюмував він.

Політичний експерт звернув увагу, що не варто відкидати варіант розвитку подій, коли США можуть розмістити свої ядерні боєголовки на території України, але для чого?

"Вони ж є в ЄС і по швидкості досягнуть цілей, які потрібно буде. Не треба їх переміщувати", – зазначив він.

Клочок наголосив, що так само й Путіну не треба переміщувати ядерну зброю на територію Білорусі.

Валерій Клочок пояснив, чому Північна Корея зробила гучну заяву про ядерну зброю в контексті України: дивіться відео

Чому Північна Корея у грі

Політичний експерт розповів, що зміна локації ядерного озброєння – це просто підвищення ставок геополітичного рівня.

"Заява Північної Кореї – це реально Путін попросив: "Давайте ви щось скажете і все буде окей", – зазначив він.

На його думку, ймовірно, Владімір Путін буде намагатися продовжувати свої зв'язки із Північною Кореєю для отримання військової допомоги, снарядів, можливо, броньованої техніки.

Північна Корея, так само як і Китай, це історія про радянське озброєння, яке показало невисоку ефективність на полі бою,

– повідомив він.

Клочок зосередив увагу, що союз Китаю, Ірану, Індії та Північної Кореї дуже хиткий, тому що у Китаю та Північної Кореї не найкращі взаємини. Проте, все може змінитися.

Росія прагне розмістити ядерне озброєння на території Білорусі