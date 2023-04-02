Об этом 24 Каналу рассказал Валерий Клочок – политический эксперт. По его словам, Китай не сможет создать крепкий союз, если туда войдет Северная Корея.

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Зачем Украине ядерное оружие

Валерий Клочок сообщил, что заявление сестры Ким Чен Ына довольно странное.

"Конечно, можно вернуть нас в ракурс, когда мы отказываться от ядерного оружия и что появилась инициатива о восстановлении ядерного статуса, но такая инициатива в украинском обществе появляется время от времени", – пояснил он.

По его мнению, конечно, говорить о том, что Украина может получить ядерный статус, можно. Впрочем, следует оценивать реальность.

Это пока нереально как минимум в ближайшей перспективе – эта перспектива исчисляется десятками лет. Я не вижу сейчас предмета для дискуссии, чтобы Украина могла получить ядерное оружие,

– резюмировал он.

Политический эксперт обратил внимание, что не стоит исключать вариант развития событий, когда США могут разместить свои ядерные боеголовки на территории Украины, но для чего?

"Они же есть в ЕС и по скорости достигнут целей, которые нужно будет. Не нужно их перемещать", – отметил он.

Клочок подчеркнул, что так же и Путину не нужно перемещать ядерное оружие на территорию Беларуси.

Валерий Клочок объяснил, почему Северная Корея сделала громкое заявление о ядерном оружии в контексте Украины: смотрите видео

Почему Северная Корея в игре

Политический эксперт рассказал, что изменение локации ядерного вооружения – просто повышение ставок геополитического уровня.

"Заявление Северной Кореи – это реально Путин попросил: "Давайте вы что-нибудь скажете и все будет окей", – отметил он.

По его мнению, предположительно Владимир Путин будет пытаться продолжать свои связи с Северной Кореей для получения военной помощи, снарядов, возможно, бронированной техники.

Северная Корея, как и Китай, это история о советском вооружении, которое показало невысокую эффективность на поле боя,

– сообщил он.

Клочок сосредоточил внимание на том, что союз Китая, Ирана, Индии и Северной Кореи очень шаток, потому что у Китая и Северной Кореи не лучшие отношения. Однако все может измениться.

Россия стремится разместить ядерное вооружение на территории Беларуси