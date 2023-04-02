США могли бы разметить ядерное оружие в Украине, – Клочок о заявлениях КНДР
Ким Йо Джон, сестра лидера Северной Кореи, назвала Украину страной с манией величия. Так она отреагировала на петицию на сайте ОП с призывом разместить ядерное оружие США на территории Украины или создать ядерное оружие своими силами.
Об этом 24 Каналу рассказал Валерий Клочок – политический эксперт. По его словам, Китай не сможет создать крепкий союз, если туда войдет Северная Корея.
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Зачем Украине ядерное оружие
Валерий Клочок сообщил, что заявление сестры Ким Чен Ына довольно странное.
"Конечно, можно вернуть нас в ракурс, когда мы отказываться от ядерного оружия и что появилась инициатива о восстановлении ядерного статуса, но такая инициатива в украинском обществе появляется время от времени", – пояснил он.
По его мнению, конечно, говорить о том, что Украина может получить ядерный статус, можно. Впрочем, следует оценивать реальность.
Это пока нереально как минимум в ближайшей перспективе – эта перспектива исчисляется десятками лет. Я не вижу сейчас предмета для дискуссии, чтобы Украина могла получить ядерное оружие,
– резюмировал он.
Политический эксперт обратил внимание, что не стоит исключать вариант развития событий, когда США могут разместить свои ядерные боеголовки на территории Украины, но для чего?
"Они же есть в ЕС и по скорости достигнут целей, которые нужно будет. Не нужно их перемещать", – отметил он.
Клочок подчеркнул, что так же и Путину не нужно перемещать ядерное оружие на территорию Беларуси.
Валерий Клочок объяснил, почему Северная Корея сделала громкое заявление о ядерном оружии в контексте Украины: смотрите видео
Почему Северная Корея в игре
Политический эксперт рассказал, что изменение локации ядерного вооружения – просто повышение ставок геополитического уровня.
"Заявление Северной Кореи – это реально Путин попросил: "Давайте вы что-нибудь скажете и все будет окей", – отметил он.
По его мнению, предположительно Владимир Путин будет пытаться продолжать свои связи с Северной Кореей для получения военной помощи, снарядов, возможно, бронированной техники.
Северная Корея, как и Китай, это история о советском вооружении, которое показало невысокую эффективность на поле боя,
– сообщил он.
Клочок сосредоточил внимание на том, что союз Китая, Ирана, Индии и Северной Кореи очень шаток, потому что у Китая и Северной Кореи не лучшие отношения. Однако все может измениться.
Россия стремится разместить ядерное вооружение на территории Беларуси
- 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По его словам, самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко уже долгое время якобы просил его об этом.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что таким образом Путин делает попытки продемонстрировать Китаю хоть какую-нибудь субъектность. Также это замечательное свидетельство того, что встреча российского лидера с главой Китая Си Цзиньпином в Москве 20 – 22 марта прошла неудачно.
- Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на заявление Путина о передаче Беларуси ядерного вооружения. Американский лидер подверг критике эту инициативу.