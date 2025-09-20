Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США, виконувачем обов’язків радника з питань нацбезпеки Марко Рубіо.

Розмова відбулася перед важливою зустріччю американського президента Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського у Нью-Йорку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію посадовця.

Про що говорили Єрмак і Рубіо?

За словами українського високопосадовця, він висловив вдячність американській стороні за послідовну й конструктивну підтримку, яка має на меті досягти закінчення війни в Україні, розгорнуту Росією.

Єрмак додав, що разом з Рубіо вони обговорили підготовку гарантій безпеки для України. Також розмова стосувалася розширення співпраці між країнами у військовій, оборонній та економічній сферах.

Разом з Марко Рубіо відзначили важливість майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа як частини постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення справедливого миру,

– написав він.

Зазначимо, що попередня їхня розмова відбулася ще 8 вересня. Тоді діалог стосувався оборонної підтримки України та посилення тиску на Росію, а також масованих російських атак, зокрема по цивільних будівлях.

Що відомо про майбутню зустріч Трампа і Зеленського?

За словами Володимира Зеленського, очікується його двостороння зустріч з президентом США Дональдом Трампом, а також зустріч перших леді України та Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання.

Візит до США відбудеться наступного тижня в рамках Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, яка пройде 21 – 24 вересня.. Додамо, що можливо Зеленський вперше зустрінеться з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Раніше президент України повідомив, що на столі є масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала США. Він наголосив, що потрібні рішучі дії, аби Росія погодилася на дипломатію.

Зазначимо, політолог Олег Лісний у коментарі 24 Каналу припустив, що через проведення зустрічі у США, ймовірно, Дональд Трамп почне знову діяти як "господар ситуації", на тлі цього можлива складна розмова.