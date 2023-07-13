Чому Захід боїться розпаду Росії: публіцист назвав головний страх партнерів
Західні союзники України не завжди вчасно реагують на нагальні запити щодо зброї та інших дій, аби ослабити Росію. У них є певні побоювання щодо наслідків, які це потягне за собою. Розпад Росії може мати певні негативні наслідки, з якими важко буде впоратись.
Про це 24 Каналу розповів журналіст, публіцист Віталій Димарський. За його словами, є одна головна річ, яка лякає Захід у випадку розвалу Росії на кілька суб'єктів.
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Чого бояться на Заході
Секретар РНБО Олексій Данілов неодноразово наголошував на тому, що розпад Росії є неминучим. А Заходу варто до цього готуватися. Однак, здається, що до цього не просто не готуються, а й бояться цього процесу. Мовиться, зокрема про Сполучені Штати.
Навіть в такій ситуації бояться застосування ядерної зброї. Мовиться все ж про країну з ядерною зброєю, яка при розпаді вийде з-під єдиного контролю. Хоча б зрозумілого – в чиїх вона руках,
– зауважив Віталій Димарський.
Росія може утворитися кілька окремих суб'єктів – невідомо де і в кого може опинитись ядерна зброя. Невідомо й те, хто саме керуватиме новоствореними суб'єктами, тобто наскільки вони небезпечні.
"А якщо Росія не розпадеться, то потрібно продумувати, як жити з нею далі після перемоги України", – зазначив журналіст.
Ймовірно, про це думають західні лідери. Однак досі не прийшли до єдиного вирішення. Зокрема, цим можна пояснити зволікання Заходу щодо передачі Україні певних видів озброєння. Вони хоч розуміють, якою важливою є перемога України, але й бояться наслідків для Росії.
Віталій Димарський пояснив, чому Захід боїться розпаду Росії: дивіться відео
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