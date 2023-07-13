Почему Запад боится распада России: публицист назвал главный страх партнеров
Западные союзники Украины не всегда вовремя реагируют на срочные запросы об передачи оружия и других действий, чтобы ослабить Россию. У них есть опасения относительно последствий, которые это повлечет за собой. Распад России может иметь некоторые негативные последствия, с которыми трудно будет справиться.
Об этом 24 Каналу рассказал журналист, публицист Виталий Дымарский. По его словам, есть одна главная вещь, которая пугает Запад в случае развала России на несколько субъектов.
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Чего боятся на Западе
Секретарь СНБО Алексей Данилов неоднократно подчеркивал, что распад России неизбежен. А Западу следует к этому готовиться. Однако, кажется, что к этому не просто не готовятся, но и боятся этого процесса. Речь, в частности, о Соединенных Штатах.
Даже в такой ситуации боятся применения ядерного оружия. Речь идет о стране с ядерным оружием, которая при распаде выйдет из-под единого контроля. Хотя бы понятного – в чьих она руках,
– заметил Виталий Дымарский.
Россия может образоваться несколько отдельных субъектов – неизвестно, где и у кого может оказаться ядерное оружие. Неизвестно и то, кто именно будет руководить вновь созданными субъектами, то есть насколько они опасны.
"А если Россия не распадется, то нужно продумывать, как жить с ней дальше после победы Украины", – отметил журналист.
Вероятно, об этом думают западные лидеры. Однако до сих пор не пришли к единому решению. В частности, этим можно объяснить промедление Запада по передаче Украине определенных видов вооружения. Они хоть понимают, как важна победа Украины, но и боятся последствий для России.
Виталий Дымарский объяснил, почему Запад боится распада России: смотрите видео
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- После мятежа Евгения Пригожина прошло три недели. С 23 июня никто не видел Сергея Суровикина. The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщили, что его удерживают и допрашивают в Москве. Вместе с ним были задержаны несколько высокопоставленных военных. Что интересно, Суровикин знал о планах Пригожина, но до мятежа причастным не был. Сам же Пригожин до сих пор на свободе, ему даже не пришлось оставаться в Беларуси. Если он вообще там не был.
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- Так, представитель политического крыла легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что для них важно растянуть российские силы. Когда одновременно у оккупантов будут проблемы на нескольких важных направлениях, включая российские, тогда будет "перегрузка системы". Именно в такой момент добровольцы и хотят проводить новую операцию.