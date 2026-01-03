Європейських супутників замало: яка роль США в оповіщенні України про балістичну загрозу

Україна має критичну залежність від американських систем раннього попередження про балістичні загрози та супутникових розвідданих, які переважно купуються за партнерські кошти. Повна відмова США від співпраці може зменшити оборонні спроможності України.

Колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, що США мають стратегічний інтерес підтримувати Україну розвідданими, оскільки Росія вже надала Ірану власні супутники.

Що станеться зі спроможностями ЗСУ без партнерських даних?

Розвідувальні дані бувають двох типів: прості повідомлення про зліт стратегічної авіації чи пуск балістичних ракет, та оброблені дані – коли простежено весь шлях передислокації засобів ураження, їх завантаження на літаки та спрогнозовано масований обстріл.

Більшість розвідувальної інформації від США цього року Україна купувала за кошти партнерів та власні можливості. Частину даних надало НАТО, адже більшість систем раннього попередження належать альянсу, який хоч і перебуває під впливом США, але не є тотожним їм.

Я повністю підтримую Кирила Буданова у думці про те, що припинення безплатної передачі даних зменшить наші спроможності на 30%, а заборона на купівлю створить серйозну проблему, оскільки європейської супутникової групи недостатньо,

– зазначив Храпчинський.

Чи втратила Америка монополію на розвідку у космосі?

Росія нещодавно запустила 3 розвідувальні супутники для Ірану, що дозволило йому сформувати власну супутникову групу для виявлення загроз і спостереження за потенційними ворогами, тому США мають стратегічний інтерес надавати Україні розвідувальні дані.

Іранські супутники можуть використовуватися для розвідки над Україною, а Росія активно застосовує китайські супутникові системи, тому монополія США на супутникову розвідку після розпаду СРСР втрачена – тепер такі можливості мають Іран, Китай, а незабаром матиме й Північна Корея.

Цим аргументом треба пояснювати, чому ми маємо отримувати розвідувальні дані. Згадаймо, як на початку повномасштабного вторгнення у березні Росія ставила незручні умови Британії щодо запуску 36 супутників OneWeb, а ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін тиснув на британців, після чого Велика Британія розірвала контракт,

– зазначив Храпчинський.

