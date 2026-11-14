По меньшей мере 1 399 деклараций, в которых упоминается СБУ, были скрыты из открытого доступа

1 399 скрытых деклараций содержат упоминание СБУ в графе "место работы" – подсчитал Опендатабот на основе открытых данных НАЗК по состоянию на середину ноября. Всего сведения о своих доходах скрыли не менее 1 012 декларантов.

Ознакомиться с декларациями должностных лиц можно в Едином реестре деклараций.

Какие подробности?

В целом на сотрудников СБУ приходится лишь 0,3% от всех скрытых деклараций – таких насчитывается не менее 468 912 деклараций.

Пик закрытий пришелся на декларации за 2023 отчетный год – 384. Это наибольшая доля за 2016–2025 годы. С тех пор из года в год количество скрытых деклараций уменьшалось.

Лидерами по количеству закрытых деклараций по-прежнему остаются военнослужащие ВСУ и сотрудники Национальной полиции Украины.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о возобновлении декларирования для сотрудников Службы безопасности Украины. Это решение было предварительно анонсировано еще в начале осени.