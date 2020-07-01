С 1 июля управление авто в нетрезвом состоянии становится уголовным преступлением, растут штрафы
В Украине вступает в силу закон о суровом наказании водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В частности, для нарушителей существенно вырастут суммы штрафов, а конкретно вождение автомобилем в нетрезвом состоянии квалифицируется не как административное правонарушение, а как уголовное преступление.
Закон должен вступить в силу еще с 1 января 2020 года, однако его вступление в силу отсрочили. 24 канал рассказывает об основных изменениях в наказании нетрезвых водителей.
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Уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
С 1 июля сам факт управления в нетрезвом будет оцениваться по-другому. Отныне вместо административной внедряется уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Водитель получит судимость за новой статьей Уголовного кодекса 286-1 УК даже в том случае, если за правонарушения его задержат впервые.
Случаи, в которых водителю будет грозить уголовная ответственность:
- управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;
- передача управления автомобилем или другим транспортным средством человеку, находящемуся в состоянии такого опьянения;
- отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов,
- употребление водителем авто или иного вида транспорта после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником).
Растет штраф
Начиная с 1 июля водитель, алкогольное опьянение которого было доказано, обязан заплатить штраф в размере 17-34 тысяч гривен. Раньше за нетрезвую езду был предусмотрен штраф в размере 10 тысяч 200 гривен.
Нетрезвое вождение, совершенное повторно, – наказывается штрафом в размере до 51 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.
Штраф и лишение прав предусматривается за сам факт нахождения за рулем в нетрезвом состоянии. Если же водитель повлечет еще и ДТП с телесными повреждениями, то начнет действовать другая норма закона, которая предусматривает лишение свободы.