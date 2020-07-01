В Украине вступает в силу закон о суровом наказании водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В частности, для нарушителей существенно вырастут суммы штрафов, а конкретно вождение автомобилем в нетрезвом состоянии квалифицируется не как административное правонарушение, а как уголовное преступление.

Закон должен вступить в силу еще с 1 января 2020 года, однако его вступление в силу отсрочили. 24 канал рассказывает об основных изменениях в наказании нетрезвых водителей.

Узнайте Какими будут новые штрафы за нарушение ПДД для водителей в 2020 году

Уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии

С 1 июля сам факт управления в нетрезвом будет оцениваться по-другому. Отныне вместо административной внедряется уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Водитель получит судимость за новой статьей Уголовного кодекса 286-1 УК даже в том случае, если за правонарушения его задержат впервые.

Случаи, в которых водителю будет грозить уголовная ответственность:

управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

транспортными средствами в состоянии или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции; передача управления автомобилем или другим транспортным средством человеку, находящемуся в состоянии такого опьянения;

или другим транспортным средством отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов,

на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов, употребление водителем авто или иного вида транспорта после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником).

Растет штраф

Начиная с 1 июля водитель, алкогольное опьянение которого было доказано, обязан заплатить штраф в размере 17-34 тысяч гривен. Раньше за нетрезвую езду был предусмотрен штраф в размере 10 тысяч 200 гривен.

Нетрезвое вождение, совершенное повторно, – наказывается штрафом в размере до 51 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.

Штраф и лишение прав предусматривается за сам факт нахождения за рулем в нетрезвом состоянии. Если же водитель повлечет еще и ДТП с телесными повреждениями, то начнет действовать другая норма закона, которая предусматривает лишение свободы.