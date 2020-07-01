В Україні набирає чинності закон про суворіше покарання водіїв за кермування автомобілем у нетверезому стані. Зокрема, для порушників суттєво зростуть суми штрафів, а саме водіння авто напідпитку кваліфікуєьться не як адміністративне правопорушення, а як кримінальний злочин.

Закон мав набути чинності ще з 1 січня 2020, однак його вступ у дію відтермінували. 24 канал розповідає про основні зміни у покаранні нетверезих водіїв.

Дізнайтеся Якими будуть нові штрафи за порушення ПДР для водіїв у 2020 році

Кримінальна відповідальність за кермування напідпитку

З 1 липня сам факт керування напідпитку буде оцінюватися по-іншому. Відтепер замість адміністративної впроваджується кримінальна відповідальність за водіння в нетверезому стані. Водій отримає судимість за новою статтею Кримінального кодексу 286-1 КК навіть у тому випадку, якщо за правопорушення його затримають вперше.

Випадки, у яких водію буде загрожувати кримінальна відповідальність:

керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

транспортними засобами в стані або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; передача керування автівки чи іншого транспорту людині, яка перебуває в стані такого сп'яніння;

чи іншого транспорту відмова водія від проходження медичного огляду на стан сп'яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів;

на стан сп'яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів; вживання водієм авто чи іншого виду транспорту після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником).

Зростає штраф

Починаючи з 1 липня водій, алкогольне сп'яніння якого було доведено, зобов'язаний заплатити штраф у розмірі 17-34 тисяч гривень. Раніше за нетверезу їзду був передбачений штраф у розмірі 10 тисяч 200 гривень.

Нетверезе кермування, вчинене повторно, – карається штрафом у розмірі до 51 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років.

Штраф та позбавлення прав передбачається за сам факт перебування за кермом у нетверезому стані. Якщо ж водій спричинить ще й ДТП з тілесними ушкодженнями, то почне діяти інша норма закону, яка передбачає позбавлення волі.