Требование включать ближние фары обязательно для выполнения в любое время суток. Его регулирует пункт "д" части 9.8 Правил дорожного движения.

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Ближний свет фар в осенне-зимний период

С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни. В случае их отсутствия в конструкции – ближний свет фар.

В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары при условии, что это не будет ослеплять других водителей.

Какие штрафы ждут водителей

За игнорирование этого правила предусмотрена административная ответственность – штраф на сумму от 425 до 510 гривен. Его регулирует часть 2 статьи 122 – нарушение правил пользования внешними осветительными приборами об административных правонарушениях.

Напомним! 1 марта 2021 года Верховная Рада приняла законопроект, который значительно повышает штрафы за нарушение ПДД. Так, тогда большинство "минимальных" штрафов выросло с 51 гривны до 255 или 425. Подробно о каждом нововведении читайте по этой ссылке.

Где можно узнать свой штраф