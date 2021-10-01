Вимога вмикати ближні фари обов'язкова для виконання у будь-який час доби. Її регулює пункт "д" частини 9.8 Правил дорожнього руху.

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Ближнє світло фар в осінньо-зимовий період

З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. У разі їхньої відсутності в конструкції – ближнє світло фар.

В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв.

Які штрафи чекають на водіїв

За ігнорування цього правила передбачена адміністративна відповідальність – штраф на суму від 425 до 510 гривень. Його регулює частина 2 статті 122 – порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо! 1 березня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який значно підвищує штрафи за порушення ПДР. Так, тоді більшість "мінімальних" штрафів зросла з 51 гривні до 255 чи 425. Детально про кожне нововведення читайте за цим посиланням.

Де можна дізнатися свій штраф