Демократы победили на выборах в США: Золкин оценил шансы Украины получить ракеты для системы Patriot

Промежуточные выборы в Конгресс США 3 ноября 2026 года завершились победой демократов, которые получили достаточно мест для обеспечения большинства в обеих палатах. Однако новый состав Конгресса приступит к работе только в январе 2027 года, поэтому результаты голосования пока не означают немедленных изменений в решениях администрации Дональда Трампа.

Для Украины одним из важнейших вопросов остается поставка американских ракет-перехватчиков для систем Patriot, часть которых уже оплатили европейские партнеры. Журналист и военнослужащий ВСУ Владимир Золкин в эфире 24 Канала объяснил, почему связывает с победой демократов определенные надежды на военную помощь и дальнейшую политику Вашингтона.

Демократы смогут усилить контроль над Трампом

После победы на промежуточных выборах демократы получат возможность влиять на решения Белого дома через обе палаты Конгресса. Золкин считает такой результат положительным для Украины, в частности из-за непредсказуемости политики американского президента в отношении России.

Журналист напомнил, что Трамп неоднократно менял свою позицию по международным вопросам. В то же время большее влияние Конгресса, по его мнению, может затруднить попытки президента принимать решения без надлежащего политического контроля.

Демократы получают большинство в Конгрессе. И, конечно, они смогут играть свою роль сдержек и противовесов для Трампа, когда он вновь захочет каким-то образом повернуться в сторону России,

– пояснил Золкин.

В то же время военнослужащий не считает, что Украина должна безоговорочно полагаться на одну из американских партий. Он вспомнил Билла Клинтона, при президентстве которого Украина подписала Будапештский меморандум, и Барака Обаму, чью реакцию на российскую оккупацию Крыма оценивает критически.

При Джо Байдене военная помощь была недостаточной для нужд Украины, но поступала стабильнее. После возвращения Трампа в Белый дом, по оценке Золкина, предсказать дальнейшие решения Вашингтона стало значительно сложнее.

Именно стабильность американской поддержки журналист считает принципиально важной для украинной обороны. Однако новое большинство демократов начнет работать только после начала работы следующего Конгресса, а президент и в дальнейшем будет обладать значительными полномочиями в сфере внешней политики.

Украина ожидает решения по ракетам для Patriot

На фоне усиления российских ракетных атак Украина продолжает добиваться ускорения поставок средств противовоздушной обороны. В конце октября Владимир Зеленский сообщал, что Киев почти месяц ждал согласия американского министра обороны Пита Хэгсета на передачу ракет для систем Patriot и NASAMS.

Часть американских перехватчиков приобрели европейские союзники, однако их передача требует соответствующих согласований со стороны Вашингтона. В то же время представители НАТО сообщали, что поставки вооружения по программе PURL продолжаются, поэтому речь идет не о полном прекращении американских поставок, а о проблемах с отдельными поставками и обеспечением необходимых объемов.

Золкин связывает перспективы решения этого вопроса также с политическими трудностями администрации Трампа. По его оценке, Хегсет оказался под усиленной критикой из-за решения Вашингтона в отношении Ирана, что потенциально может отразиться и на его позиции в вопросе помощи Украине.

"Я верю в то, что в ближайшее время будет подписано соглашение о передаче нам Patriot, тем более тех, которые уже оплачены нашими европейскими союзниками. И нам в связи с этим станет немного легче",

– выразил надежду военнослужащий.

Однако возможные изменения в американской политике касаются не только поставок вооружения. Золкин также рассчитывает, что усиление позиций демократов поможет ослабить давление на украинское руководство при обсуждении условий завершения войны.

Он критически оценивает предыдущие попытки администрации Трампа склонить Киев к невыгодным договоренностям. Особое беспокойство вызывает возможность заключения соглашения, которое не будет предусматривать надежных гарантий безопасности для Украины.

Есть надежда, что перестанут давить на нашего президента, чтобы мы приняли мирный план, написанный в Кремле. Потому что мирный план, написанный в Кремле, – это подписание фактически капитулянтского мирного соглашения без каких-либо гарантий безопасности для нас,

– подчеркнул Золкин.

По оценке журналиста, победа демократов создает для Украины более благоприятные политические перспективы, но сама по себе не гарантирует ни быстрых поставок ракет, ни изменения переговорной позиции Вашингтона. Ближайшие решения по вооружению остаются за действующей американской администрацией, тогда как влияние нового состава Конгресса станет более ощутимым после начала его работы в январе 2027 года.

Золкин о Patriot для Украины: смотрите видео