Так, сегодня, 10 апреля, в области сработало 4 из 5 коридоров. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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10 апреля в Луганской области сработали 4 гуманитарных коридора

По его словам, после трагических событий в Краматорске люди очень запуганы. Но в области активно уговаривают людей эвакуироваться и делают все для того, чтобы сделать это.

Автобусы вас ждут каждый день – выезжайте, пока россияне не устроили ад,

– призвал Гайдай.

Так, сегодня удалось вывезти:

нескольких человек из Попасной

30 – из Рубежного

34 – из Кременной

109 человек из Северодонецка и Лисичанска уже в поезде

35 человек почти добрались до Днепра

Отметим, ранее Сергей Гайдай сообщил, что 10 апреля из Лисичанска, Северодонецка и Кременной эвакуировали около 200 человек.

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