Так, сьогодні, 10 квітня, в області спрацювали 4 з 5 коридорів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
До теми На 10 квітня погоджені 9 гуманітарних коридорів: маршрути
10 квітня на Луганщині спрацювали 4 гуманітарних коридорів
За його словами, після трагічних подій в Краматорську, люди дуже залякані. Але в області активно вмовляють людей евакуюватися, й роблять все для того, щоб зробити це.
Автобуси на вас чекають щодня – виїздіть, доки росіяни не влаштували пекло,
– закликав Гайдай.
Так, сьогодні вдалося вивезти:
- декількох людей з Попасної
- 30 – з Рубіжного
- 34 – із Кремінної
- 109 осіб із Сєвєродонецька та Лисичанська вже в потязі
- 35 осіб майже дісталися Дніпра
Зауважимо, раніше Сергій Гайдай повідомив, що 10 квітня з Лисичанська, Сєвєродонецька і Кремінної евакуювали майже 200 людей.
Варте уваги – Велика битва за Донбас вже почалась де-факто, – Денисенко: дивіться відео