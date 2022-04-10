Так, сьогодні, 10 квітня, в області спрацювали 4 з 5 коридорів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

До теми На 10 квітня погоджені 9 гуманітарних коридорів: маршрути

10 квітня на Луганщині спрацювали 4 гуманітарних коридорів

За його словами, після трагічних подій в Краматорську, люди дуже залякані. Але в області активно вмовляють людей евакуюватися, й роблять все для того, щоб зробити це.

Автобуси на вас чекають щодня – виїздіть, доки росіяни не влаштували пекло,

– закликав Гайдай.

Так, сьогодні вдалося вивезти:

декількох людей з Попасної

30 – з Рубіжного

34 – із Кремінної

109 осіб із Сєвєродонецька та Лисичанська вже в потязі

35 осіб майже дісталися Дніпра

Зауважимо, раніше Сергій Гайдай повідомив, що 10 квітня з Лисичанська, Сєвєродонецька і Кремінної евакуювали майже 200 людей.

Варте уваги – Велика битва за Донбас вже почалась де-факто, – Денисенко: дивіться відео