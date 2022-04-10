В Україні продовжують евакуйовувати людей з "гарячих точок". Так, 10 квітня відкрили 9 гуманітарних коридорів. Цивільне населення вивозитимуть з Луганської, Запорізької та Донецької областей, передає 24 канал.

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Маршрути гуманітарних коридорів на 10 квітня

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

на власному транспорті. З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя. З міста Токмак до Запоріжжя. На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місце зборів: вулиця Шевченка, 5.

На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місце зборів: вулиця Шевченка, 5. З міста Енергодар до Запоріжжя. На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.



Маршрути евакуації мирного населення на 10 квітня

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28. З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324. З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вулиця Первомайська, 42.

Місце зборів: вулиця Первомайська, 42. З міста Рубіжне до міста Бахмут.

З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вулиця Гагаріна, 13.

Зазначається, що в Луганській області гуманітарні коридори працюватимуть лише у разі припинення вогню з боку російських загарбників. В інакшому разі це буде вкрай небезпечно для тих, хто хоче врятуватися від окупації.

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