В Волновахском районе Донецкой области Служба безопасности Украины обнаружила тайник с минами. Также спецслужбе удалось разоблачить 10 пророссийских боевиков и установить двух организаторов псевдореферендума 2014 года.

Силовики определили место жительства участников бандгруппировок так называемой "ДНР". Сейчас проверяют, причастны ли они к активным боевым действиям против АТО и ООС.

К теме Оккупанты на Донбассе цинично обстреляли кладбище

В доме одного из боевиков обнаружили тайник с минами

Если такая информация подтвердится, то против предполагаемых боевиков будут открыты уголовные производства. Кроме того, в доме одного из них обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. Изъяли 4 противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 килограммов.

Обратите внимание! Как считают в СБУ, боевик планировал использовать мины для диверсий.



Мины мужчина планировал использовать для диверсий / Фото СБУ

Пограничники задержали мужчину и женщину, которые работали на боевиков

Отметим, что 22 апреля пограничники задержали мужчину и женщину в пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской области. Они направлялись с оккупированных территорий через Россию в Украину. Все бы ничего, но оказалось, что пара сотрудничала с боевиками. Мужчина в незаконных вооруженных формированиях имел звание "старшего сержанта" и даже получал зарплату. Его спутница работала у боевиков бухгалтером.

Читайте также Контрразведка задержала пророссийского боевика: он дал важные показания об агрессии России