10 боевиков и 40 килограммов взрывчатки: СБУ проводит контрдиверсионные мероприятия на Донбассе
В Волновахском районе Донецкой области Служба безопасности Украины обнаружила тайник с минами. Также спецслужбе удалось разоблачить 10 пророссийских боевиков и установить двух организаторов псевдореферендума 2014 года.
Источник:СБУ
Силовики определили место жительства участников бандгруппировок так называемой "ДНР". Сейчас проверяют, причастны ли они к активным боевым действиям против АТО и ООС.
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В доме одного из боевиков обнаружили тайник с минами
Если такая информация подтвердится, то против предполагаемых боевиков будут открыты уголовные производства. Кроме того, в доме одного из них обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. Изъяли 4 противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 килограммов.
Мины мужчина планировал использовать для диверсий / Фото СБУ
Пограничники задержали мужчину и женщину, которые работали на боевиков
Отметим, что 22 апреля пограничники задержали мужчину и женщину в пункте пропуска "Гоптовка" Харьковской области. Они направлялись с оккупированных территорий через Россию в Украину. Все бы ничего, но оказалось, что пара сотрудничала с боевиками. Мужчина в незаконных вооруженных формированиях имел звание "старшего сержанта" и даже получал зарплату. Его спутница работала у боевиков бухгалтером.
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