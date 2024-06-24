10 главных новаций главкома Сырского: аудит войска, сокращение Генштаба, защита дроноводов

Чиновники Генштаба, военные и эксперты рассказали о новациях, которые вводятся в ВСУ после назначения главнокомандующим Александра Сирского.

Об этом говорится в публикации издания "Главком". "Издание систематизировало информацию, опираясь на данные из открытых источников и на общение с должностными лицами Генштаба, военными экспертами, воинами на фронте и людьми из окружения главкома", – говорится в публикации.

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10 новаций Главнокомандующего ВСУ

1. Первое, с чего начала команда Сырского, – аудит воинских частей и Генштаба.

Выяснилось, что из примерно миллиона военнослужащих только 300 тысяч воевали. Также началась оптимизация структурных подразделений Генштаба и органов военного управления. Примерно 20 тысяч военных, которые были прикомандированы в Генеральный штаб, Минобороны, различных тыловых подразделений, уже отправили в зону боевых действий.

2. В Генштаб пришли боевые офицеры.

Главком Сырский сменил фактически весь менеджмент Генерального штаба, приведя с собой боевых офицеров. У них глубже понимание ситуации и потребностей, быстрее реакция, комментирует военный эксперт Владислав Селезнев. Также взяли курс на упрощение системы боевого управления, повышение эффективности, быстрое принятие оперативных решений, построение четкой иерархии.

3. Управление не "из кабинета", а с фронта.

"Главком больше времени проводит в полях, а не в Киеве. Кажется, он не представляет, как вообще можно управлять войной из кабинета", – утверждает собеседник из окружения Александра Сырского.

4. Создание новых бригад.

Это ответ на увеличение Россией численности своего войска и количества соединений и частей. Благодаря, в том числе новосформированным резервам, была стабилизирована ситуация на севере Харьковщины, откуда орки начали наступление в мае.

5. Начало ротации подразделений на передовой.

Благодаря новым бригадам и кадровому ресурсу, высвобожденному в результате аудита, можно будет обеспечить плановую ротацию подразделений на передовой и функционирования действенных резервов. На сегодня, как сообщили источники, ротацию прошли 5-6 бригад ВСУ.

6. Дронаров запрещено бросать на штурмы.

Сырский подписал распоряжение, которым запретил привлекать операторов дронов для других задач, в том числе отправлять на штурмы. Распоряжение главкома касается не только сертифицированных операторов БпЛА, но и тех, кто обеспечивает их работу.

7. Создание Сил беспилотных систем.

Украина создала новый вид вооруженных сил, которого не имеет ни одна страна мира, – Силы беспилотных систем. Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский сравнил инновации украинцев в применении БПЛА в военных операциях с появлением более века назад самолетов на поле боя.

8. Формирование нового рода войск – Киберсилы.

В 2024 году в ВСУ появится новый вид войск – Киберсилы. Такие войска есть не у всех стран НАТО, а лишь у наиболее технологически развитых и самых состоятельных. Миссией Киберсил будет борьба в киберпространстве и в электромагнитном спектре, сообщил начальник Главного управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба Иван Павленко.

9. "Социальный лифт" через фронт.

С весны 2024 года на повышение и продвижение по службе в аппарате главкома и органах военного управления на должности, которые назначаются главкомом и начальником Генштаба, могут претендовать только те офицеры, что принимали участие в боевых действиях с 2022 года.

10. Планирование с горизонтом в десятилетия.

Александр Сырский запланировал реформу ВСУ с перспективой в 2035 год. "Наша цель, несмотря на российскую агрессию, – создать перспективную структуру ВСУ на период до вступления в НАТО", – о такой амбиции заявил недавно Сырский. Уже разработан проект документа "Объединенная операционная концепция сил обороны государства". Кроме того, Генштаб разрабатывает также стратегии развития видов и отдельных родов войск до 2035 года.