Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в некоторых областях. там объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Смотрите также Бабье лето: когда и как долго будет в Украине

На Львовщине ожидаются порывы ветра

На территории Львовской области 10 октября местами ожидаются порывы южного ветра 15 – 20 метров в секунду.

Это же предупреждение касается и областного центра: 10 октября утром и днем там возможны порывы южного ветра 15 – 20 метров в секунду.

Говорится о І уровне опасности, то есть желтый.

На Запорожье прогнозируют туман

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Запорожье и Запорожской области I уровня опасности️

Там ночью и утром 10 октября ожидается туман с видимостью 100 – 500 метров.

Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к снижению средней скорости транспортного потока. Кроме этого, также есть вероятность увеличения ДТП.

На Волыни также объявили предупреждение

Также ухудшение погоды ожидают на Волыни. Днем в Луцке и по области ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

В Одессе также есть опасность

Синоптики предупредили жителей Одессы и области об опасных метеорологических явлениях 1 уровня опасности. Кроме этого, ночью и утром 10 октября ожидается туман, видимость 200 – 500 метров.