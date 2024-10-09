Синоптики прогнозують погіршення погоди у деяких областях. там оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.
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На Львівщині очікують пориви вітру
На території Львівської області 10 жовтня місцями очікують пориви південного вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Це ж попередження стосується і обласного центру: 10 жовтня вранці та вдень там можливі пориви південного вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Мовиться про І рівень небезпеки, тобто жовтий.
На Запоріжжі прогнозують туман
Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Запоріжжя та Запорізькій області I рівня небезпечності️
Там вночі та вранці 10 жовтня очікується туман з видимістю 100 – 500 метрів.
Синоптики попередили, що погодні умови можуть призвести до зниження середньої швидкості транспортного потоку. Крім цього, також є ймовірність збільшення ДТП.
На Волині також оголосили попередження
Також погіршення погоди очікують на Волині. Вдень у Луцьку та по області очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
В Одесі також є небезпека
Синоптики попередили жителів Одеси та області про небезпечні метеорологічні явища 1 рівня небезпечності. Крім цього, вночі та вранці 10 жовтня очікується туман, видимість 200 – 500 метрів.