10 слов на украинском, которые украсят вашу речь
Украинский язык часто называют соловьиным. А он, как и все остальные, стремится к развитию и наполняется разными новыми словами. 24 канал предлагает ознакомиться со списком слов, которые разнообразят ваш язык.
В нашем языке очень много слов, которые не понимаю сами украинцы. А зря! Ведь эти истинно украинские слова свойственны нашему языку и обогатят словарный запас. К вашему вниманию сборник таких слов от 24 канала.
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Что означают эти слова?
- Балаканина – болтовня. Обычно, так описывают долгий безпредметный разговор.
- Обходисвіт – бродяга, скиталец. Также обходисвітами называют тех, кто часто путешествует.
- Відторік – с прошлого года.
- Вхідчини – новоселье.
- Дармовис – брелок, его обычно цепляют на ключи, чтобы не потерять.
- Дрібняки – мелкие деньги.
- Ляпавиця – слякоть, сляка, хляпавка.
- Назвисько – кличка, прозвище. В современном мире это "имя", которое имеет смешное значение или связано с забавной историей.
- Ушелепатися – ненароком попасть куда-то или во что-то.
- Розгостітися – одним словом можно сказать целую фразу: "Чувствуйте себя как дома!"
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