10 слов на украинском, которые украсят вашу речь

Украинский язык часто называют соловьиным. А он, как и все остальные, стремится к развитию и наполняется разными новыми словами. 24 канал предлагает ознакомиться со списком слов, которые разнообразят ваш язык.

В нашем языке очень много слов, которые не понимаю сами украинцы. А зря! Ведь эти истинно украинские слова свойственны нашему языку и обогатят словарный запас. К вашему вниманию сборник таких слов от 24 канала.

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Что означают эти слова?