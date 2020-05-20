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10 слов на украинском, которые украсят вашу речь

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10 слов на украинском, которые оригинально будут звучать
10 слов на украинском, которые оригинально будут звучать / 2kolyory.com

Украинский язык часто называют соловьиным. А он, как и все остальные, стремится к развитию и наполняется разными новыми словами. 24 канал предлагает ознакомиться со списком слов, которые разнообразят ваш язык.

В нашем языке очень много слов, которые не понимаю сами украинцы. А зря! Ведь эти истинно украинские слова свойственны нашему языку и обогатят словарный запас. К вашему вниманию сборник таких слов от 24 канала.

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Что означают эти слова?

  1. Балаканина – болтовня. Обычно, так описывают долгий безпредметный разговор.
  2. Обходисвіт – бродяга, скиталец. Также обходисвітами называют тех, кто часто путешествует.
  3. Відторік – с прошлого года.
  4. Вхідчини – новоселье.
  5. Дармовис – брелок, его обычно цепляют на ключи, чтобы не потерять.
  6. Дрібняки – мелкие деньги.
  7. Ляпавиця – слякоть, сляка, хляпавка.
  8. Назвисько – кличка, прозвище. В современном мире это "имя", которое имеет смешное значение или связано с забавной историей.
  9. Ушелепатися – ненароком попасть куда-то или во что-то.
  10. Розгостітися – одним словом можно сказать целую фразу: "Чувствуйте себя как дома!"
Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Новости культуры Украинский язык
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