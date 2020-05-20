10 слів українською, які прикрасять вашу мову
Українську мову часто називають солов'їною. А вона, як і всі інші прагне до розвитку і наповнюється різними новими словами. 24 канал пропонує ознайомитись із списком слів, які урізноманітнять вашу мову.
У нашій мові дуже багато слів, які не розумію самі українці. А дарма! Адже ці істинно українські слова притаманні нашій мові і збагатять словниковий запас. До вашої уваги збірка таких слів від 24 каналу.
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Що означають ці слова?
- Балаканина – бу-ба-бу або болтовня. Зазвичай, так описують довгу безмістовну розмову.
- Обходисвіт – блукач, скиталець. Також обходисвітами називають тих, хто часто мандрує.
- Відторік – з минулого року.
- Вхідчини – входини або новосілля.
- Дармовис – брелок, його зазвичай чипляють на ключі, щоб не загубити.
- Дрібняки – дрібні гроші.
- Ляпавиця – слякоть, сляка, хляпавка.
- Назвисько – кличка, прізвисько. У сучасному світі це "ім'я", яке має смішне значення або пов'язане із кумедною історією.
- Ушелепатися – ненароком потрапити кудись або в щось.
- Розгостітися – одним словом можна цілу фразу: "Почувайте себе як вдома!"
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