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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

10 слів українською, які прикрасять вашу мову

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10 слів українською, які оригінально звучатимуть
10 слів українською, які оригінально звучатимуть / 2kolyory.com

Українську мову часто називають солов'їною. А вона, як і всі інші прагне до розвитку і наповнюється різними новими словами. 24 канал пропонує ознайомитись із списком слів, які урізноманітнять вашу мову.

У нашій мові дуже багато слів, які не розумію самі українці. А дарма! Адже ці істинно українські слова притаманні нашій мові і збагатять словниковий запас. До вашої уваги збірка таких слів від 24 каналу.

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Що означають ці слова?

  1. Балаканина – бу-ба-бу або болтовня. Зазвичай, так описують довгу безмістовну розмову.
  2. Обходисвіт – блукач, скиталець. Також обходисвітами називають тих, хто часто мандрує.
  3. Відторік – з минулого року.
  4. Вхідчини – входини або новосілля.
  5. Дармовис – брелок, його зазвичай чипляють на ключі, щоб не загубити.
  6. Дрібняки – дрібні гроші.
  7. Ляпавиця – слякоть, сляка, хляпавка.
  8. Назвисько – кличка, прізвисько. У сучасному світі це "ім'я", яке має смішне значення або пов'язане із кумедною історією.
  9. Ушелепатися – ненароком потрапити кудись або в щось.
  10. Розгостітися – одним словом можна цілу фразу: "Почувайте себе як вдома!"

 

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Новини культури Українська мова
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