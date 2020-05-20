10 слів українською, які прикрасять вашу мову

Українську мову часто називають солов'їною. А вона, як і всі інші прагне до розвитку і наповнюється різними новими словами. 24 канал пропонує ознайомитись із списком слів, які урізноманітнять вашу мову.

У нашій мові дуже багато слів, які не розумію самі українці. А дарма! Адже ці істинно українські слова притаманні нашій мові і збагатять словниковий запас. До вашої уваги збірка таких слів від 24 каналу.

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Що означають ці слова?