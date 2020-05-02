10 слів молодіжного сленгу, значення яких ви могли не знати
Українська мова розвивається та наповнюється різними запозиченими словами, тобто – сленгом. 24 канал пропонує ознайомитись із найпопулярнішим молодіжним сленгом у перекладі на українську мову.
Молодіжний сленг називає найбільш загальновживані та популярні речі.
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Існує багато варіантів утворення сленгових слів:
- скорочення;
- складання додавання суфіксів і префіксів.
10 найпоширеніших слів молодіжного сленгу у перекладі
- Скілл – навики, хист;
- Рандомно – випадково;
- Чілити – розслабитися, відпочивати;
- Рілі – реально, справді;
- Факап – провал;
- Лут – здобич;
- Юзати – використовувати;
- Рофл – жарт;
- Солд-аут – аншлаг;
- Чекати – перевіряти.
10 слів молодіжного сленгу в перекладі / Інфографіка 24 каналу
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