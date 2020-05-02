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      10 слів молодіжного сленгу, значення яких ви могли не знати

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      10 слів молодіжного сленгу в перекладі
      10 слів молодіжного сленгу в перекладі / 24 Канал

      Українська мова розвивається та наповнюється різними запозиченими словами, тобто – сленгом. 24 канал пропонує ознайомитись із найпопулярнішим молодіжним сленгом у перекладі на українську мову.

      Молодіжний сленг називає найбільш загальновживані та популярні речі. 

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      Існує багато варіантів утворення сленгових слів: 

      • скорочення;
      • складання додавання суфіксів і префіксів.

      10 найпоширеніших слів молодіжного сленгу у перекладі

      1. Скілл – навики, хист;
      2. Рандомно – випадково;
      3. Чілити – розслабитися, відпочивати;
      4. Рілі – реально, справді;
      5. Факап – провал;
      6. Лут – здобич;
      7. Юзати – використовувати;
      8. Рофл – жарт;
      9. Солд-аут – аншлаг;
      10. Чекати – перевіряти.

      10 слів молодіжного сленгу в перекладі інфографіка 24 канал
      10 слів молодіжного сленгу в перекладі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Інфографіка Українська мова
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