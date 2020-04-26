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80% програми виключно українською мовою: у МОН анонсували нововведення для школи

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З наступного навчального року для середніх і старших класів 80% програми має бути тільки українською мовою, – МОН
З наступного навчального року для середніх і старших класів 80% програми має бути тільки українською мовою, – МОН / 24 канал

Сьогодні в Україні у 190 школах навчання проводять російською мовою. Однак із наступного навчального року для учнів середніх і старших класів 80% навчальної програми має бути виключно українською мовою.

Про це заявила у коментарі "Радіо Свобода" виконувачка обов’язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій. За її словами, в Україні у 190 школах навчання відбувалося російською мовою.

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З наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має відбуватися тільки українською мовою. Для організації цього було проведено багато заходів щодо вивчення вчителями української мови,
– зауважила очільниця Міносвіти.

Міністерка додала, що ці навчання для вчителів відбувалися в різних куточках України та до них залучали всіх вчителів.

Таким чином, Мандзій зробила висновок, що тепер можна реалізувати

  • норму закону про освіту,
  • норму закону про повну загальну середню освіту.

Зауважимо! Через карантин у межах боротьби з коронавірусом в Україні закрили школи, а учнів перевели на дистанційне навчання. 22 квітня Міністерство освіти та науки не відкинуло дистанційного завершення навчального року через продовження карантинних обмежень.

Перехід російськомовних шкіл на українську мову
Чи підтримують українці перехід російськомовних шкіл на українську / Інфографіка 24 каналу

Що передувало цій заяві

  • Восени 2017 року в Україні набрав чинності новий закон про освіту.
  • Норма закону щодо державної мови освіти спричинила критику в деяких колах в Україні та за кордоном.
  • У липні 2019 року Конституційний суд України визнав конституційною мовну статтю закону "Про освіту".
  • У квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • Закон, за винятком окремих положень, набрав чинності 16 липня.

Україна, мовне питання, закон про мову, Росія, Радбез ООН
Що передбачає мовний закон / Інфографіка 24 каналу

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Новини освіти Українська мова мовне питання Школа Реформа освіти Освіта Міністерство освіти та науки України Освіта в Україні Освіта Любомира Мандзій Новини України Новини політики
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