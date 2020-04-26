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80% программы исключительно на украинском языке: в МОН анонсировали нововведения для школы

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Со следующего учебного года для средних и старших классов 80% программы должно быть только на украинском языке, – МОН
Со следующего учебного года для средних и старших классов 80% программы должно быть только на украинском языке, – МОН / 24 канал

Сегодня в Украине в 190 школах обучение проводят на русском языке. Однако со следующего учебного года для учеников средних и старших классов 80% учебной программы должно быть на украинском языке.

Об этом заявила в комментарии "Радио Свобода" исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий. По ее словам, в Украине в 190 школах обучении происходило на русском языке.

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Со следующего учебного года для учеников 5-го и высших классов 80% программы должно происходить только на украинском языке. Для организации этого было проведено много мероприятий по изучению учителями украинского языка,
–  отметила руководительница Минобразования.

Министер добавила, что эти учения для учителей проходили в разных уголках Украины и к ним привлекали всех учителей.

Таким образом, Мандзий сделала вывод, что теперь можно реализовать

  • положения об образовании,
  • положения о полном общем среднем образовании.

Заметим! Из-за карантина в рамках борьбы с коронавирусом в Украине закрыли школы, а учеников перевели на дистанционное обучение. 22 апреля Министерство образования и науки не исключило дистанционного завершения учебного года из-за продолжения карантина.

Переход русскоязычных школ на украинский язык
Поддерживают ли украинцы переход русскоязычных школ на украинский / Инфографика 24 канала

Что предшествовало этому заявлению

  • Осенью 2017 года в Украине вступил в силу новый закон об образовании.
  • Норма закона относительно государственного языка образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом.
  • В июле 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционной языковую статью закона "Об образовании".
  • В апреле 2019 Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Закон, за исключением отдельных положений, вступил в силу 16 июля.

Украина, языковой вопрос, закон о языке, Россия, Совбез ООН
Что предусматривает языковой закон / Инфографика 24 канала

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости учебы Украинский язык языковый вопрос Школа Реформа образования Образование Министерство образования и науки Украины Образование в Украине Учеба Любомира Мандзий Новости политики Новости Украины
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