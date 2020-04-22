Навчальний рік в Україні завершиться дистанційно, – Мандзій

Навчальний рік завершиться до 1 липня. А закінчення власне навчального процесу відбуватиметься дистанційно. Коли саме завершити його вирішує педагогічна рада кожної школи.

Про це розповіла виконувачка обов'язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій на фейсбук-сторінці МОН.

Читайте також: Вступ 2020 переносять на нові дати: деталі

Навчальний процес кожній школі сьогодні організований по-різному, тому і рішення коли саме завершити навчальний процес може кожна школа окрема.

Крім одинадцятого класу закінчується відповідно до прийнятої структури навчального року. А структура навчального року приймається педагогічною радою, – розповіла Любомира Мандзій.

За словами посадовиці, повернутись за шкільні парти учні зможуть лише після покращення епідеміологічної ситуації.

Раніше в міністерстві освіти закликали не проводити останні дзвоники та випускні вечори.

Читайте також: Як карантин насправді вплине на українську освіту: деталі від Міносвіти