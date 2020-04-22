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Навчальний рік в Україні завершиться дистанційно, – Мандзій

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Навчальний рік закінчуватиметься дистанційно / МОН

Навчальний рік завершиться до 1 липня. А закінчення власне навчального процесу відбуватиметься дистанційно. Коли саме завершити його вирішує педагогічна рада кожної школи.

Про це розповіла виконувачка обов'язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій на фейсбук-сторінці МОН.  

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Навчальний процес кожній школі сьогодні організований по-різному, тому і рішення коли саме завершити навчальний процес може кожна школа окрема.

Крім одинадцятого класу закінчується відповідно до прийнятої структури навчального року. А структура навчального року приймається педагогічною радою, – розповіла Любомира Мандзій.

За словами посадовиці, повернутись за шкільні парти учні зможуть лише після покращення епідеміологічної ситуації.

Раніше в міністерстві освіти закликали не проводити останні дзвоники та випускні вечори.

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Міністерство освіти та науки України Любомира Мандзій Освіта Школа
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