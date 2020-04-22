Учебный год в Украине завершится дистанционно, – Мандзий
Учебный год завершится до 1 июля. А окончание собственно учебного процесса будет происходить дистанционно. Когда именно завершать учебный процесс решает педагогический совет каждой школы.
Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на фейсбук-странице МОН.
Читайте также: Вступление 2020 переносят на новые даты: детали
Учебный процесс в каждой школе сегодня организован по-разному, поэтому и решение когда именно завершить учебный процесс может каждая отдельная школа.
По словам чиновницы, вернуться за школьные парты ученики смогут лишь после улучшения эпидемиологической ситуации.
Ранее в министерстве образования призвали не проводить последние звонки и выпускные вечера.
Новость дополняется…
Читайте также
-
Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 22 апрелясегодня , 09:00
-
Минобразования рекомендует директорам школ заключить срочные договоры с учителями-пенсионерамисегодня , 11:32
-
Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео занятий за 22 апрелясегодня , 09:06
-
Всеукраинская школа онлайн третья неделя: расписание, новые темы уроков и список каналовсегодня , 12:24
-
Онлайн-уроки для 10 класса: смотреть видео занятий за 22 апрелясегодня , 09:12
-
Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео занятий за 22 апрелясегодня , 09:30