24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Likar Покер Дизайн Афиша
more

Учебный год в Украине завершится дистанционно, – Мандзий

- Читати новину українською
Учебный год будет заканчиваться дистанционно / МОН

Учебный год завершится до 1 июля. А окончание собственно учебного процесса будет происходить дистанционно. Когда именно завершать учебный процесс решает педагогический совет каждой школы.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на фейсбук-странице МОН.

Читайте также: Вступление 2020 переносят на новые даты: детали

Учебный процесс в каждой школе сегодня организован по-разному, поэтому и решение когда именно завершить учебный процесс может каждая отдельная школа.

По словам чиновницы, вернуться за школьные парты ученики смогут лишь после улучшения эпидемиологической ситуации.

Ранее в министерстве образования призвали не проводить последние звонки и выпускные вечера.

Новость дополняется…

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Министерство образования и науки Украины Любомира Мандзий Учеба Школа
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
13 апреля 10:47 Всеукраинская школа онлайн вторая неделя: расписание, темы уроков и список каналов
Ростислав Струтинський
3 апреля 19:55 Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
Ростислав Струтинський
2 апреля 13:25 Школы сами будут определять как завершить учебный год, – Минобразования
Ростислав Струтинський
1 апреля 15:49 Участники олимпиад не получат баллы при поступлении, – Мандзий
Ростислав Струтинський
1 апреля 12:17 Пробное ВНО 2020: старшеклассники смогут бесплатно пройти тестирование
Ростислав Струтинський

Новости
Больше новостей