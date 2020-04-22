Учебный год в Украине завершится дистанционно, – Мандзий

Учебный год завершится до 1 июля. А окончание собственно учебного процесса будет происходить дистанционно. Когда именно завершать учебный процесс решает педагогический совет каждой школы.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на фейсбук-странице МОН.

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Учебный процесс в каждой школе сегодня организован по-разному, поэтому и решение когда именно завершить учебный процесс может каждая отдельная школа.

По словам чиновницы, вернуться за школьные парты ученики смогут лишь после улучшения эпидемиологической ситуации.

Ранее в министерстве образования призвали не проводить последние звонки и выпускные вечера.

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