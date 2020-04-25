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Во всех школах Украины с сентября введут корректирующее обучение: что это такое

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В украинских школах введут корректирующее обучения: что это такое
Коригуюче навчання в українських школах: що це таке / Українська правда

В следующем учебном году, который должен начаться в сентябре, во всех школах введут корректирующее обучение.

Коригуюче навчання передбачає, що вчителі пройдуть з учнями матеріал, вивчення якого припало на карантин. Про це повідомила в інтерв'ю "Радіо Свобода" виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Важливо Студенти ВНЗ закінчать навчальний рік дистанційно через пандемію COVID-19

Вона пояснила, що це потрібно для того, щоб вчителі мали можливість з'ясувати, який матеріал та в якому об'ємі опанували їхні учні.

Тобто вони мають "діагностувати" ситуацію з тим матеріалом, з яким учні працювали під час карантину. І це буде той час, коли вчителі зможуть, зрозумівши ситуацію, пояснити, повторити та узагальнити окремі теми для того, щоб вирівняти ситуацію з опанованим навчальним матеріалом,
– додала Мандзій.

За словами очільниці МОН, навчальний рік у школах у дистанційній формі має завершитися у кінці травня.

У червні точно не буде навчального процесу, буде закінчення навчального року, оформлення шкільних документів. МОН рекомендувало зберегти звичну структуру навчального року. Навчальний процес в закладах освіти закінчувався в останній тиждень травня. Так і цього року. Уроки з використанням дистанційних технологій будуть відбуватися до кінця травня,
– заявила вона.

Навчання в умовах карантину: головне

  • 12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусу.
  • Карантин мав тривати до 3 квітня, однак уряд уже двічі продовжив його терміни. Планується, що він має закінчитися 11 травня.
  • Для студентів вишів не випускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався.
  • Екзаменаційно-залікові сесії університети проведуть дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. Якщо обов'язкову роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік.
  • Для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації для здобувачів ступеня доктора філософії, доктора мистецтва та доктора наук.
  • Державна підсумкова атестація (ДПА) скасовується, тоді як пробне ЗНО відбудеться наприкінці травня, або на початку червня.

Як проведуть ЗНО-2020
Як проведуть ЗНО-2020 / Інфографіка 24 каналу

Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Учителя Любомира Мандзий Министерство образования и науки Украины Карантин в Украине 2020 Школа Учеба Образование в Украине
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