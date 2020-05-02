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      10 слов молодежного сленга, значение которых вы могли не знать

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      10 слов молодежного сленга в переводе
      10 слов молодежного сленга в переводе / 24 канал

      Украинский язык развивается и наполняется различными заимствованными словами, то есть – сленгом. 24 канал предлагает ознакомиться с самым популярным молодежным сленгом в переводе на украинский язык.

      Молодежный сленг называет наиболее распространенные и популярные вещи.

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      Существует много вариантов образования сленговых слов:

      • сокращение;
      • сложение / добавление суффиксов и префиксов.

      10 самых распространенных слов молодежного сленга в переводе

      1. Скілл – навыки, умение;
      2. Рандомно – случайно;
      3. Чілити – расслабиться, отдыхать;
      4. Рілі – реально, действительно;
      5. Факап – провал;
      6. Лут – добыча;
      7. Юзати – использовать;
      8. Рофл – шутка;
      9. Солд-аут – аншлаг;
      10. Чекати – проверять.

      10 слів молодіжного сленгу в перекладі інфографіка 24 канал
      10 слов молодежного сленга в переводе / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Инфографика Украинский язык
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