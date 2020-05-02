10 слов молодежного сленга, значение которых вы могли не знать
Украинский язык развивается и наполняется различными заимствованными словами, то есть – сленгом. 24 канал предлагает ознакомиться с самым популярным молодежным сленгом в переводе на украинский язык.
Молодежный сленг называет наиболее распространенные и популярные вещи.
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Существует много вариантов образования сленговых слов:
- сокращение;
- сложение / добавление суффиксов и префиксов.
10 самых распространенных слов молодежного сленга в переводе
- Скілл – навыки, умение;
- Рандомно – случайно;
- Чілити – расслабиться, отдыхать;
- Рілі – реально, действительно;
- Факап – провал;
- Лут – добыча;
- Юзати – использовать;
- Рофл – шутка;
- Солд-аут – аншлаг;
- Чекати – проверять.
10 слов молодежного сленга в переводе / Инфографика 24 канала
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