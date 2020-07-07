В словаре "Старых и непонятных слов" мы нашли очень интересные слова. Вот знаете, что такое "фарь"? А "емляти"? 24 канал предлагает узнать значение этих слов в материале.

Редакция 24 канала сделала подборку старинных украинских слов, которые даже не услышишь в деревне. Читайте также Как называли родственников наши предки: забытые украинские слова Древние украинские слова и их значение Некоторые слова, которые наши предки с легкостью произносили, для нас читаются даже сложно: "арцибискуп", а проще архиепископ. Наши предки готовили различные "брашно", то есть блюда. "Гобино" – изобилие, роскошь. А если в древние времена было какое-то событие, то людей "емляли" на него, а точнее собирали. Утром в селе людей будил не просто петух, а "кокот". "Лик" – хор. "Нава" – корабль. "Ницовати" – перекручивать. Представьте себе, что вместо привычного нам слова "иногда" использовали "овогда". "Фарь, фарижь" – породистый конь.