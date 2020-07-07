10 старинных украинских слов, значение которых вы ни за что не догадаетесь
В словаре "Старых и непонятных слов" мы нашли очень интересные слова. Вот знаете, что такое "фарь"? А "емляти"? 24 канал предлагает узнать значение этих слов в материале.
Редакция 24 канала сделала подборку старинных украинских слов, которые даже не услышишь в деревне.
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Древние украинские слова и их значение
- Некоторые слова, которые наши предки с легкостью произносили, для нас читаются даже сложно: "арцибискуп", а проще архиепископ.
- Наши предки готовили различные "брашно", то есть блюда.
- "Гобино" – изобилие, роскошь.
- А если в древние времена было какое-то событие, то людей "емляли" на него, а точнее собирали.
- Утром в селе людей будил не просто петух, а "кокот".
- "Лик" – хор.
- "Нава" – корабль.
- "Ницовати" – перекручивать.
- Представьте себе, что вместо привычного нам слова "иногда" использовали "овогда".
- "Фарь, фарижь" – породистый конь.