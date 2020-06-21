Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как наши предки называли своих родителей или детей? 24 канал сделал подборку необычных украинских слов, которыми мы уже не пользуемся.

Эти слова мы не используем уже очень давно, и вряд снова начнем. Для нашей речи они являются сложными и мало кто их поймет, отмечает 24 канал. Читайте также 10 забытых украинских слов Список забытых слов на украинском Наши предки называли своих родственников или "южика", или "ужика".

А вот дочку обычно называли цоркой или цуркой.

Еще на Западной Украине дядю называют вуйко, а наши предки называли дядю, маминого брата – уй.

Сыновець – это племянник, сын брата.

Также на Западной Украине, в основном в селах, можно услышать, как к мужчине обращаются "стрый" – так обращаются к дяде, брату отца. Другие варианты: стръй, строй.

Сына сестры называли сестричичь.

А мужчины называли свою жену – малжонкою.

Кроме цорки, дочку еще называли дщерь. Как называли родственники наши предки / Инфографика 24 канала