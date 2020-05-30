О специфических языковых чертах украинского языка вспоминают уже в памятках XI – XII веков. Но язык, как и человечество, стремительно развивается и не стоит на месте, поэтому и некоторые слова заменяются другими.

До 1990 года украинский язык находился под запретом или под гнетом, поэтому это очень тормозило его развитие. Также наш язык славится различными диалектами, которые между собой похожи, но в то же время – разные. 24 канал сделал подборку слов, которые украинцы уже не используют и о которых забыли. Но они могут украсить нашу ежедневную речь.

Интересно 10 слов на украинском, которые украсят вашу речь

Значение забытых украинских слов