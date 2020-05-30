10 забытых украинских слов
О специфических языковых чертах украинского языка вспоминают уже в памятках XI – XII веков. Но язык, как и человечество, стремительно развивается и не стоит на месте, поэтому и некоторые слова заменяются другими.
До 1990 года украинский язык находился под запретом или под гнетом, поэтому это очень тормозило его развитие. Также наш язык славится различными диалектами, которые между собой похожи, но в то же время – разные. 24 канал сделал подборку слов, которые украинцы уже не используют и о которых забыли. Но они могут украсить нашу ежедневную речь.
Интересно 10 слов на украинском, которые украсят вашу речь
Значение забытых украинских слов
- Пролітувати – так говорили, когда прожили лето.
- Облягома – это наречие, которое означает время, когда ложатся спать.
- Ґедзунок – ловкость, умение. Как говорили: "треба на хитрощі, коли ґедзунку не достає".
- При надії – называли беременную женщину.
- Чвиря – говорили, когда плохая погода, непогода.
- Кав’яр – так наши предки называли рыбью икру.
- А вот "ясою" называли сигнал, знак или салют.
- Поранитися – наречие, которое означает прибыть рано, поторопиться.
- Видноколо – горизонт.
- Стума – полутьма, полумрак.