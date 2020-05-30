Про специфічні мовні риси української мови згадують вже в пам'ятках XI – XII століттях. Але мова, як і людство, стрімко розвивається і не стоїть на місці, тому й деякі слова замінюються іншими.

До 1990 року українська мова перебувала під забороною або під утиском, тому це дуже гальмувало її розвиток. Також наша мова славиться різними діалектами, які між собою схожі, але водночас – різні. 24 канал зробив підбірку слів, які українці вже не використовують і про які забули. Але вони можуть прикрасити нашу щоденну мову.

Цікаво 10 слів українською, які прикрасять вашу мову

Значення забутих українських слів