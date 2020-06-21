Чи задумувались ви колись над тим, як наші пращури називали своїх батьків або дітей? 24 канал зробив підбірку незвичних українських слів, якими ми вже не користуємось.

Ці слова ми не використовуємо вже дуже давно, і навряд знову почнем. Для нашої вимови вони є складними і мало хто їх зрозуміє, зазначає 24 канал. Читайте також 10 забутих українських слів Список забутих слів українською Наші предки називали своїх родичів або "южика", або "ужика".

А ось доньку зазвичай називали цоркою або цуркою.

Ще на Західній України дядька називають вуйко, а наші предки називали дядька, материного брата – уй.

Сыновець – це племінник, син брата.

Також на Західній Україні, здебільшого в селах, можна почути, як до чоловіка звертаються "стрый" – так звертаються до дядька, батькового брата. Інші варіанти: стръй, строй.

Сина сестри називали сестричичь.

А чоловіки називали свою дружину – малжонкою.

Крім цорки, доньку ще називали дщерь.

Як називали родичі наші предки / Інфографіка 24 каналу