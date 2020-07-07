10 стародавніх українських слів, значення яких ви ні за що не здогадаєтеся
У словнику "Старих і незрозумілих слів" ми знайшли дуже цікаві слова. От чи знаєте, що таке фарь? А емляти? 24 канал пропонує дізнатися значення цих слів у матеріалі.
Редакція 24 каналу зробила підбірку стародавніх українських слів, які навіть не почуєш у селі.
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Стародавні українські слова та їхнє значення
- Деякі слова, які наші предки з легкістю вимовляли, для нас читаються навіть складно: арцибискуп, а простіше архієпископ.
- Наші предки коштували різноманітні брашно, тобто страви.
- Гобино – достаток, розкіш.
- А якщо у стародавні часи була якась подія, то людей емляли на неї, а точніше збирали.
- Зранку у селі людей будив не просто півень, а кокот.
- Лик – хор.
- Нава – корабель.
- Ницовати – перекручувати.
- Уявіть собі, що замість звичного нам слова "іноді", використовували "овогда".
- Фарь, фарижь – породистий кінь.