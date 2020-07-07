У словнику "Старих і незрозумілих слів" ми знайшли дуже цікаві слова. От чи знаєте, що таке фарь? А емляти? 24 канал пропонує дізнатися значення цих слів у матеріалі.

Редакція 24 каналу зробила підбірку стародавніх українських слів, які навіть не почуєш у селі. Читайте також Як називали родичів наші предки: забуті українські слова Стародавні українські слова та їхнє значення Деякі слова, які наші предки з легкістю вимовляли, для нас читаються навіть складно: арцибискуп, а простіше архієпископ. Наші предки коштували різноманітні брашно, тобто страви. Гобино – достаток, розкіш. А якщо у стародавні часи була якась подія, то людей емляли на неї, а точніше збирали. Зранку у селі людей будив не просто півень, а кокот. Лик – хор. Нава – корабель. Ницовати – перекручувати. Уявіть собі, що замість звичного нам слова "іноді", використовували "овогда". Фарь, фарижь – породистий кінь.