Исторические параллели

Вопреки прогнозам, даже наших международных партнеров, Украина выстояла и доказала, что может героически и эффективно себя защищать. Украинскую армию сейчас считают одной из сильнейших в мире, даже с устаревшим (преимущественно еще советского времени) оружием. Но украинцы также доказали, что могут умело овладевать и применять и современное оружие. И это наш ресурс на будущее.

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В глобальном плане полномасштабная война России против Украины восстановила риски Третьей мировой войны и даже применение Россией ядерного оружия. В этом смысле это самое тревожное время для всего мира после Карибского кризиса 1962 года.

В геополитическом измерении процессы, которые начались после 24 февраля 2022 года, можно сравнивать с изменениями после падения Берлинской стены, но скорее как попытку Путина вернуть то прошлое, с которым мир попрощался после 1989 – 1991 годов.

Тогда СССР начал быстро приближаться к своему краху, а сейчас Путин пытается воссоздать российскую империю и разрушает мировой порядок, который создавали после Второй мировой войны и модернизировали после распада СССР.

Новая Холодная война

Тогда холодная война завершалась, а сейчас она возобновилась. Однако Путин явно не рассчитал свои силы и ошибся в последствиях своих действий. Он хотел быстро захватить Украину и навязать Западу свои правила игры. Но он столкнулся с героическим сопротивлением украинского народа, разрушившего его планы, и с консолидированной реакцией демократического мира. В поддержку Украины и против путинской агрессии была создана мощная международная коалиция, которая стала действовать гораздо более эффективно и последовательно, чем после агрессивных действий России в 2014 году (захват Крыма и начало войны на Донбассе).

Важно 8 побед Украины за 100 дней полномасштабной войны

Проблемы в этой коалиции также есть, как и шатание отдельных стран по поводу попыток "умиротворения" агрессора. Но масштабы и качество поддержки Украины за 100 дней войны значительно выросли, хотя еще и не достаточны для победы над агрессором.

Против России применены наиболее мощные (и в количественном и качественном измерении) санкции в современной истории. Сейчас они направлены не столько на то, чтобы сдержать и остановить агрессора, а на то, чтобы максимально ослабить его экономический и военный потенциал.

Противостояние с агрессивным путинским режимом еще не завершилось, но его последствия могут быть не менее сногсшибательными, чем последствия геополитических изменений 1989 – 1991 годов.

Мода на Украину

Одним из главных результатов этих 100 дней войны стало кардинальное изменение отношения к Украине. Страна, которую даже некоторые наши международные партнеры считали failed state (неудавшимся государством), продемонстрировала всему миру свою состоятельность и героизм.

Мир наконец-то увидел настоящую Украину и начал ее уважать. Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из самых узнаваемых, влиятельных и популярных мировых лидеров.

Для Украины открылось окно возможности и для европейской интеграции. Сейчас рассматривается возможность предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, о чем до 24 февраля 2022 года даже не было и речи.

Единая нация

Во внутриполитическом измерении мы увидели огромную и невиданную ранее консолидацию украинского общества для сопротивления российской агрессии.

Кардинально изменилось отношение к России и россиянам. И это стало следствием того, что "русский мир" в этой войне открыл свое настоящее, зверское лицо.

Более 90% украинцев испытывают сейчас негативное отношение к стране-агрессору. Такие настроения проявились даже у украинцев, которые раньше выступали за хорошие отношения с Россией. Ничего подобного тоже не было раньше.

Пророссийский политический лагерь в Украине разрушен и делегитимизирован. Пророссийские силы запрещены юридически и лишились морального права на проявление своих прежних позиций даже под новыми названиями.

Трудные испытания

Российское масштабное нападение на Украину стало наибольшим испытанием для нашей страны за все время ее независимости. Речь идет о самом существовании не только независимого украинского государства, но и самой украинской нации.

Для украинцев борьба против российского нашествия – это борьба за будущее самого украинского народа. Сейчас оккупировано 20% территории страны, разрушена огромная доля инфраструктуры и экономического потенциала Украины. Миллионы украинцев потеряли свои дома, работу, привычный образ жизни.

Число вынужденных переселенцев в Украине превысило 8 миллионов человек. Количество людей, выехавших из Украины из-за вторжения России – около 6 миллионов. Это стало самым большим кризисом с вынужденными переселенцами в Европе после окончания Второй мировой войны.

Победа за нами!

Но несмотря на все эти трагические проблемы Украина выжила и героически останавливает российское нашествие, защищает не только себя, но и весь цивилизованный мир. А это главный итог первых 100 дней войны.

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Украинцы уже начинают постепенно возвращаться и в свою страну, и в свои дома. Хотя война еще продолжается, но государство вместе со своими гражданами начинает восстанавливать разрушенные города, дороги, мосты. Руководство страны вместе с нашими международными партнерами уже разрабатывает планы послевоенной отстройки и восстановления Украины.

Эти 100 дней были очень разными

Шок от коварного и жестокого нападения и яростное сопротивление против агрессора во время первого месяца войны.

Второй месяц войны – первые победы и одновременно ощущение трагедий Бучи, Мариуполя, других городов и городков, находившихся под российской оккупацией.

Третий месяц войны – героическая оборона против наступления россиян на Донбассе.

Нам еще предстоят новые испытания, и не только на фронтах войны. Есть внешние и внутренние риски, связанные с затягиванием военных действий, эмоциональной усталостью от войны. Эти вызовы нам тоже нужно преодолеть. У нас нет другой альтернативы, чем победа в войне против России.