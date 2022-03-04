100 компаний-гигантов больше не ведут бизнес с россиянами: инфографика

Из-за войны в Украине многие страны ввели санкции против РФ, а бренды прекратили сотрудничество. Это нанесет максимальные удары по российской экономике. Какие крупные компании больше не ведут бизнес с россиянами – читайте в статье.

В МИД Украины пояснили, что санкции против РФ включают не только полную секторальную и финансовую изоляцию, но и разрыв всех бизнес-связей.

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По словам министр иностранных дел Дмитрия Кулебы, сегодня мировой бизнес буквально отправляет Россию в свободное плавание в соответствующем направлении.

Уже около 100 компаний-гигантов больше не ведут бизнес с россиянами. Это конкретные удары, боль от которых почувствуют все россияне,

– написал Кулеба.

Он попросил украинцев и дальше давить на тот иностранный бизнес, который остается в РФ. "На деньгах, заработанных ими в России, кровь украинцев. Мы делаем свою работу, вы можете нам помочь", – добавил министр иностранных дел.

100 компаний больше не ведут бизнес с РФ / инфографика МИД Украины

Какие бренды вышли из России

Бренды товаров – ASOS, Apple Store, Burberry, H&M, Nike, iHerb, IKEA, Farfetch, LEGO, Mango, Mytheresa, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson), Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar.

– ASOS, Apple Store, Burberry, H&M, Nike, iHerb, IKEA, Farfetch, LEGO, Mango, Mytheresa, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson), Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar. Технологии – AMD, Amazon, Adobe, Dell, Dropbox, Ericsson, HP, Intel, Lenovo, LinkedIn, Oracle, PayPal, Samsung Pay, Webmoney.

– AMD, Amazon, Adobe, Dell, Dropbox, Ericsson, HP, Intel, Lenovo, LinkedIn, Oracle, PayPal, Samsung Pay, Webmoney. Платежные системы – American Express, SWIFT, Visa, Western Union

– American Express, SWIFT, Visa, Western Union Сервисы – Ableton, Cinema 4D, Joobl, Nintendo eShop, PlayStation Store, Steam, Twitter (запрет на регистрацию аккаунтов).

– Ableton, Cinema 4D, Joobl, Nintendo eShop, PlayStation Store, Steam, Twitter (запрет на регистрацию аккаунтов). Авто и самолеты – Airbus, Boeing, Honda, Hyundai, Mazda, Toyota, Volvo Cars, Audi, BMW, Chevrolet, Cadillac, Ford, General Motors, Mercedes, Škoda, Volkswagen и др.

– Airbus, Boeing, Honda, Hyundai, Mazda, Toyota, Volvo Cars, Audi, BMW, Chevrolet, Cadillac, Ford, General Motors, Mercedes, Škoda, Volkswagen и др. Продукты – Coca-Cola, Danone, Nestle, Diageo (бренды Captain Morgan, Guinness, Smirnoff и др.).

Также Россию дисквалифицировали с Eurovision. А Warner Bros отменяет выход российских фильмов в прокат.

Кроме того, другие страны начали закрывать небо для российских самолетов, даже частных олигархов РФ.

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