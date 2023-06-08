В частности, среди таких мероприятий указываются совещания, награждения спортсменов, участие во флешмобе ко Дню вышиванки и другие. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналиста-расследователя Татьяну Николаенко.

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"Ратникову просят доначислить 100% оклада как премию. Как обоснование прилагается список встреч, которые он провел. Как известно, мэр обратился к президенту с требованием отстранить Ратникова из-за закрытого бомбоубежища и гибели людей в Деснянском районе Киева", – говорится в новости.

Обосновывая премию для Ратникова, аппарат Деснянской РГА приводит факт того, что главой Деснянской РГА в полной мере выполнялись возложенные на него обязанности и проводились мероприятия, среди которых были совещания по организационным вопросам, награждение победителей спортивных соревнований, участие во флешмобе ко Дню вышиванки и другие.

Деснянская РГА ничтоже сумняшеся попросила выдать Ратникову премию за май. Зарегистрировали 7 июня. Вот на это у них тупо есть полномочия… Просто вроде должно было бы быть чувство момента,

– резюмировала журналистка Татьяна Николаенко.

Ранее сообщалось, что 1 июня Россия нанесла ракетный удар, в результате чего в Деснянском районе столицы погибли три человека: две женщины и 9-летняя девочка. Укрытие, состояние и доступ к которому является ответственностью назначенного президентом главы РГА и где хотели спрятаться от обстрела люди, было закрыто.

За 2022 – 2023 годы город выделил районам более 1,2 миллиарда гривен на обустройство бомбоубежищ. Сейчас идут проверки злоупотребления этими средствами, к которым могут быть причастны подрядчики и председатели РГА, которые назначаются и увольняются президентом. 9 из 10 глав РГА Киева – это представители партии "Слуга народа".