Зокрема, серед таких заходів вказуються наради, нагородження спортсменів, участь у флешмобі до Дня вишиванки та інші. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на журналістку-розслідувачку Тетяну Ніколаєнко.

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"Ратнікову просять донарахувати 100% окладу як премію. Як обґрунтування додається список зустрічей, які він провів. Як відомо, мер звернувся до президента з вимогою відсторонити Ратнікова через закрите бомбосховище та загибель людей у Деснянському районі Києва", – йдеться у новині.

Обґрунтовуючи премію для Ратнікова, апарат Деснянської РДА наводить факт того, що головою Деснянської РДА у повній мірі виконувались покладені на нього обов'язки та проводились заходи, серед яких були наради з організаційних питань, нагородження переможців спортивних змагань, участь у флешмобі до Дня вишиванки та інші.

Деснянська РДА нічтоже сумняшеся попросила видати Ратнікову премію за травень. Зареєстрували 7 червня. От на це у них тупо є повноваження… Просто ніби ж мало б бути відчуття моменту,

– резюмувала журналістка Тетяна Ніколаєнко.

Раніше повідомлялось, що 1 червня Росія завдала ракетного удару, внаслідок чого у Деснянському районі столиці загинули троє людей: дві жінки і 9-річна дівчинка. Укриття, стан і доступ до якого є відповідальністю призначеного президентом голови РДА і де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

За 2022 – 2023 роки місто виділило районам понад 1,2 мільярда гривень на облаштування бомбосховищ. Зараз ідуть перевірки щодо зловживання цими коштами, до яких можуть бути причетні підрядники та голови РДА, які призначаються і звільняються президентом. 9 з 10 голів РДА Києва – це представники партії "Слуга народу".