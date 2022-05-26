Оперативное командование "Север" сообщило, что техника оккупантов "встретилась" с нашей "Стугной" в степях Донбасса.

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По словам военных, это было 100-процентное попадание.

Смотрите видео, как украинская "Стугна" уничтожила технику кафиров:



Что такое "Стугна" и как она работает

ПТРК (переносной противотанковый ракетный комплекс) "Стугна-П" состоит из двух основных частей:

первая часть – пусковая установка с закрепленной системой наведения и ракетой в пусковом контейнере. Эта конструкция выставляется для повышения рельефа и закрепляется.

вторая часть – пульт дистанционного управления, который представляет собой "чемодан" с экраном и средствами управления внутри.

Оператор видит цель в мониторе, изображение которой передается из системы наведения ПТКР. Когда цель выставлена, он нажимает пуск. Система наведения полуавтоматическая, управляется с помощью лазера.

Таким оружием украинские военные уже сбили десятки или даже сотни движущихся целей , в том числе танки, БТРы, зенитно-ракетные комплексы, топливные заправщики и даже вертолет Ка-52.

Как ВСУ уничтожают вражескую технику: последние новости

95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ с помощью противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" уже уничтожила немало вражеской техники , в том числе пять танков и около десятка бронированных машин.

26 мая в штабе обороны Харькова рассказали, что наши военные сбили два беспилотника врага типа "Орлан" . В это время местные сообщали о звуках взрывов, это была работа нашей ПВО.

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ежедневно искусно поражают врага. За последние сутки они уничтожили очередной танк кафиров и даже показали фото горящей техники .

Николаевские десантники 25 мая уничтожили несколько единиц боевых бронированных машин российских военных, а экипаж сгорел вместе с боевыми машинами.

За прошедшие сутки на Донбассе российские кафиры шли в атаку 9 раз, но наши герои справились со всеми нападениями врага . Воинам ВСУ удалось уничтожить 3 танка, 8 артиллерийских систем, 18 единиц боевой техники, 6 беспилотников типа "Орлан-10".

К слову, по состоянию на 26 мая количество ликвидированных российских оккупантов возросло до 29 600. Только за прошедшие сутки российские захватчики потеряли 10 танков, 22 боевых бронированных машин и 11 артиллерийских систем.

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