Оперативне командування "Північ" повідомило, що техніка окупантів "зустрілася" із нашою "Стугною" в степах Донбасу.

До теми У Генштабі назвали напрямки, де фіксують зниження наступальних дій окупантів

За словами військових, це було 100-відсоткове потрапляння.

Дивіться відео, як українська “Стугна” знищила техніку окупантів:



Що таке "Стугна" та як вона працює

ПТРК (переносний протитанковий ракетний комплекс) "Стугна-П" складається з двох основних частин:

перша частина – пускова установка із закріпленою системою наведення та ракетою в пусковому контейнері. Ця конструкція виставляється на підвищення рельєфу та закріплюється.

друга частина – пульт дистанційного керування, який являє собою “валізу” з екраном та засобами керування всередині.

Оператор бачить ціль в моніторі, зображення якої передається з системи наведення ПТКР. Коли ціль виставлена, він натискає "пуск". Система наведення напівавтоматична, керується за допомогою лазера.

Такою зброєю українські військові вже збили десятки чи навіть сотні рухомих цілей, в тому числі танки, БТРи, зенітно-ракетні комплекси, паливні заправники та навіть вертоліт Ка-52.

Як ЗСУ знищують ворожу техніку: останні новини

95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" вже знищила чимало ворожої техніки, зокрема п’ять танків й близько десятка броньованих машин.

26 травня у штабі оборони Харкова розповіли, що наші військові збили два безпілотники ворога типу "Орлан". Саме тоді місцеві повідомляли про звуки вибухів, це була робота нашої ППО.

Бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" щодня майстерно вражають ворога. За останню добу вони знищили черговий танк окупантів та навіть показали фото палаючої техніки.

Миколаївські десантники 25 травня знищили декілька одиниць бойових броньованих машин російських військових, а екіпаж згорів разом з бойовими машинами.

Протягом минулої доби на Донбасі російські окупанти йшли в атаку 9 разів, але наші герої впоралися з усіма нападами ворога. Воїнам ЗСУ вдалося знищити 3 танки, 8 артилерійських систем, 18 одиниць бойової техніки, 6 безпілотників типу "Орлан-10" тощо.

До слова, станом на 26 травня кількість ліквідованих російських окупантів зросла до 29 600. Лише впродовж минулої доби російські загарбники втратили 10 танків, 22 бойові броньовані машини та 11 артилерійських систем.

Відео до теми – ЗСУ майстерно знищили два танки окупантів