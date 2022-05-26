Про чергові успіхи в нищенні ворога повідомили воїни з Харківщини. У штабі оборони Харкова розповіли, що наші військові збили два безпілотники ворога.

До теми У Бєлгороді повідомляють про "хлопки", а тим часом у Харкові чули потужні вибухи

Безпілотники літали біля кордону

Згідно з інформацією, у Харківській області поблизу державного кордону з Росією українські військові збили два російських безпілотники типу "Орлан".

Це трапилося сьогодні, 26 травня, близько 11:30. Саме тоді місцеві мешканці масово повідомляли про звуки вибухів. Це була робота нашої системи протиповітряної оборони.

Також приблизно в той самий час у російському Бєлгороді, який межує з Україною вкотре росіяни казали, що чують "хлопки". Але вони так і живуть самі зі своїми страхами. Адже влада їм нічого не пояснює. Ті в паніці риють окопи.

Втрати російських окупантів

Генеральний штаб Збройних Сил України на ранок 26 травня повідомив, що кількість ліквідованих російських окупантів зросла вже до 29 600. Упродовж останньої доби українські захисники та захисниці знищили 150 загарбників. ПРи цьому втрати у техніці також чималі. ЗСУ продовжують тримати цю тенденцію.

Також вже легендарною за прикладом Чорнобаївки стала Білогорівка на Луганщині. Там російські окупанти будували переправу через Сіверський Донець. Робили це не надто успішно й постійно в одному і тому ж місці. Відповідно наші воїни їх щоразу розбивали. ЗМІ оприлюднили цифру, скільки росіян могли знищити під час такого їх безумства. Мовиться про 400 загарбників приблизно.

Несолодко росіянам і на Півдні, який вони також загарбали. Тому непроханих гостей ліквідовують усіма можливими силами. Неабияк на тих землях активізувався партизанський рух. За 25 травня нашим військовим вдалося ліквідувати на Півдні приблизно 20 солдатів ворога. Цифру поранених невідомо.

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