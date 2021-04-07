Через контрольный пункт въезда-выезда "Счастье" передали помощь на временно оккупированную территорию Донбасса. Всего местным жителям передали примерно 100 тонн гуманитарной помощи.

Через КПВВ проехали 11 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста. Автомобили пропустили сегодня, 7 апреля.

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Что передавали

Так, в багажном отделении грузовых автомобилей были строительные материалы и матрасы. Общий вес гумпомощи составил примерно 100 тонн.

Отметим, что это уже третий гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины в 2021 году,

– отметили украинские пограничники.

Там также добавили, что движение для граждан по этому дорожному коридору до сих пор заблокировано российско-оккупационными войсками.



На Донбасс поступила гуманитарная помощь / Фото Госпогранслужбы

Красный Крест направил помощь в оккупированный Луганск / Фото Госпогранслужбы



Общая сумма – 100 тонн / Фото Госпогранслужбы

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