Матрасы и стройматериалы: на оккупированный Донбасс передали 100 тонн "гуманитарки"
Через контрольный пункт въезда-выезда "Счастье" передали помощь на временно оккупированную территорию Донбасса. Всего местным жителям передали примерно 100 тонн гуманитарной помощи.
Источник:Госпогранслужба
Через КПВВ проехали 11 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста. Автомобили пропустили сегодня, 7 апреля.
Внимание Гуманитарная помощь для Луганска: в ОРДЛО привезли медикаменты
Что передавали
Так, в багажном отделении грузовых автомобилей были строительные материалы и матрасы. Общий вес гумпомощи составил примерно 100 тонн.
Отметим, что это уже третий гуманитарный груз, который пересек линию разграничения через КПВВ "Счастье" в сторону оккупированной части Луганщины в 2021 году,
– отметили украинские пограничники.
Там также добавили, что движение для граждан по этому дорожному коридору до сих пор заблокировано российско-оккупационными войсками.
На Донбасс поступила гуманитарная помощь / Фото Госпогранслужбы
Красный Крест направил помощь в оккупированный Луганск / Фото Госпогранслужбы
Общая сумма – 100 тонн / Фото Госпогранслужбы
Предыдущая гуманитарная помощь
- Первый гуманитарный груз доставили на временно оккупированную территорию 1 марта. Тогда со второй попытки в оккупированный Луганск проехали 11 грузовиков от международной организации ООН по делам беженцев.
- Перевозили хозяйственные товары, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 132,9 тонны.
- Второй груз передали 1 апреля 2021 года. Общий вес гуманитарной помощи составил около 3 тонн. Передавали медикаменты и тесты на COVID-19.
Поделиться новостью