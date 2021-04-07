Матраци та будматеріали: на окупований Донбас передали 100 тонн "гуманітарки"
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" передали допомогу до тимчасово окупованої території Донбасу. Загалом місцевим жителям передали приблизно 100 тонн гуманітарної допомоги.
Джерело:Держприкордонслужба
Через КПВВ проїхали 11 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Автомобілі пропустили сьогодні, 7 квітня.
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Що передавали
Так, у багажному відділенні вантажних автомобілів були будівельні матеріали та матраци. Загальна вага гумдопомоги склала приблизно 100 тонн.
Зазначимо, що це вже третій гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в бік окупованої частини Луганщини у 2021 році,
– зазначили українські прикордонники.
Там також додали, що рух для громадян цим дорожнім коридором і досі заблокований російсько-окупаційними військами.
На Донбас надійшла гуманітарна допомога / Фото Держприкордонслужби
Червоний Хрест надіслав допомогу до окупованого Луганська / Фото Держприкордонслужби
Загальна сума – 100 тонн / Фото Держприкордонслужби
Попередня гуманітарна допомога
- Перший гуманітарний вантаж доправили на тимчасово окуповану територію 1 березня. Тоді з другої спроби до окупованого Луганська проїхали 11 вантажівок від міжнародної організації ООН у справах біженців.
- Перевозили господарчі товари, гігієнічні набори та будівельні матеріали загальною вагою 132,9 тонни.
- Другий вантаж передали 1 квітня 2021 року. Загальна вага гуманітарної допомоги становила близько 3 тонн. Передавали медикаменти та тести на COVID-19.
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